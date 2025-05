Allerta Meteo, oggi minaccia maltempo da Nord a Sud: grandine e nubifragi, ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo per temporali locali o sparsi, con possibilità di forti piogge concentrate, raffiche di vento convettive, grandine e fenomeni vorticosi. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“L’allontanamento del cut-off in quota verso la penisola balcanica favorirà una modesta rimonta del campo del geopotenziale a partire da ovest; tuttavia rimarrà una debole o moderata instabilità per la presenza di masse d’aria ancora moderatamente freddi ai livelli superiori“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un esteso livello 0 riguarda tutte le regioni centrosettentrionali fino a comprendere quelle meridionali tirreniche e il nord della Sicilia. Si avranno temporali locali o sparsi, in genere non molto organizzati, con possibilità di forti piogge concentrate, brevi raffiche di vento convettive e grandine di piccole dimensioni. Non si esclude il verificarsi di fenomeni vorticosi in mare e sulle aree costiere tirreniche, fino a quelle siciliane, e della Corsica“.

La situazione meteo

Su gran parte del dominio di previsione, prosegue PRETEMP, “i valori di CAPE saranno alquanto bassi e difficilmente supereranno i 700-800 J/kg nel pomeriggio in corrispondenza delle aree più interne. Anche i parametri di shear saranno modesti con DLS inferiore a 15 m/s al centro-nord ed LLS non oltre i 10 m/s, salvo limitati boundary di confluenza a carattere locale, per cui i sistemi saranno in linea di massima poco organizzati, legati essenzialmente al gradiente termico verticale e al lifting orografico sui rilievi, con celle locali o in cluster pulsanti. Solo sulle regioni meridionali e sul nord Africa rinforzerà un getto da WSW che contribuirà ad elevare i parametri di speed shear, con DLS fino a oltre 25 m/s, per cui in queste aree sarà più elevato il rischio di grandinate di dimensioni anche medie, raffiche di vento intense portate da sistemi più complessi, e con una remota eventualità di isolate supercelle (SCP fino a 4 sul nord Africa)“.

In linea di massima, conclude PRETEMP, “il trigger della convezione appare relativamente difficoltoso, ma nel caso, su queste ultime aree e in particolare sul nord Africa, il livello potrebbe essere intermedio tra 0 e 1 per grandinate fino a medie dimensioni e forti raffiche di vento convettive tra tardo pomeriggio e sera“.

