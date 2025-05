Allerta Meteo: oggi pioggia e grandine, imminente nuova perturbazione dalla Francia

MeteoWeb

Allerta Meteo per instabilità da Nord a Sud mentre si avvicina una nuova perturbazione dalla Francia. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un minimo di pressione centrato sul Golfo di Genova attraverserà il centronord Italia” nella giornata di oggi, mercoledì 21 maggio, “apportando instabilità diffusa sullo Stivale e sulle coste Balcaniche. Verso la fine della finestra previsionale, inoltre, si avrà l’avvicinamento alle Alpi di una nuova perturbazione dalla Francia“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Un livello 1 è stato emesso sul basso Adriatico, così come sulle sue coste e buona parte delle Alpi Dinariche, per piogge intense localizzate, con probabili grandinate anche di medie dimensioni, raffiche di vento e trombe marine. Un livello 0 è stato emesso su quasi tutta la restante Penisola per possibilità di piogge intense localizzate, grandine di piccole dimensioni (in particolare al nord) e raffiche di vento al sud“, sottolinea PRETEMP.

Allerta Meteo per il Sud Italia

Già nella notte “il minimo di pressione transiterà sull’Italia centrosettentrionale, andando poi a portarsi, durante il giorno, sull’Adriatico, per poi raggiungere infine i Balcani in serata. Questa dinamica genera un forte richiamo di aria desertica sul sud del paese, contrassegnata da avvezione calda e secca nei bassi strati, e forte vento in quota“, riporta il bollettino. “Tale configurazione crea un ambiente ricco di energia (CAPE che riesce a superare i 2000 J/kg) e propenso alla formazione di temporali organizzati (DLS a 15-20 m/s), ma al contempo forma uno strato di aria stabile che “tappa” la convezione (Elevated Mixed Layer). Eventuali fenomeni intensi potrebbero originarsi lungo il bordo settentrionale dell’Elevated Mixed Layer, in particolare sul basso Adriatico, dove si ha un buon mix di CAPE e DLS elevati e sollevamento sinottico dovuto al transito del minimo e alle convergenze al suolo. Per questo motivo si è scelto di emettere, per il basso Adriatico e le sue coste, un livello 1 per probabili piogge intense localizzate, grandine anche di medie dimensioni, raffiche di vento e trombe marine“.

Nord Italia

Il passaggio del minimo “incrementerà i valori di CAPE in Pianura Padana nel pomeriggio, tanto che questi potranno raggiungere i 1000 J/kg, con CIN nullo o pressoché nullo. Si tratterà di un CAPE elongato, che si troverà in buona parte nella Hail Growth Zone. I venti in quota saranno blandi (ca. 20 km/h), con DLS molto scarso. È stato emesso un livello 0 su tutto il nord e sulle regioni centrali adriatiche per la possibilità di temporali intensi e persistenti che potranno causare piogge intense localizzate e grandinate di piccole dimensioni“.

In serata, “con l’avvicinamento di una nuova perturbazione dalla Francia, potranno innescarsi nuovi temporali intensi in Pianura Padana. Tuttavia i fenomeni potrebbero iniziare oltre la finestra di previsione: si è per questo scelto di limitare il livello sulla Pianura Padana a 0“, conclude il bollettino.

