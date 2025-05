Allerta Meteo, oggi temporali e grandine nel pomeriggio-sera: “attenzione in una regione”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, in particolare nel pomeriggio-sera, per il rischio di temporali e grandine, soprattutto in una regione. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 31 maggio 2025, “un robusto campo anticiclonico garantirà condizioni di bel tempo al Centro-Sud e su gran parte della Pianura Padana. Tuttavia, il transito di un blando cavo d’onda da ovest sulle regioni settentrionali favorirà nella seconda parte di giornata un aumento dell’instabilità lungo l’arco alpino, dove è attesa convezione ordinaria prevalentemente a cella singola, compatibile con un livello 0 di pericolosità. Convezione più organizzata è attesa nella seconda parte di giornata nelle zone pedemontane del Piemonte, dove viene emesso un livello 1 di pericolosità per temporali associati a grandine di medie dimensioni“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo Livello 1

Tra il pomeriggio e la sera “si attende sul Piemonte un marcato aumento dell’instabilità, garantito dall’intenso soleggiamento diurno nella prima parte della giornata, dall’aumento di umidità al suolo (dew point fino a 20°C) e da un leggero calo delle temperature in quota causato dal passaggio di un blando cavo d’onda da ovest“, prosegue PRETEMP. “Questa configurazione determinerà un MUCAPE medio/alto, localmente > 2000 J/kg, oltre alla formazione di uno strato limite convettivo con scarsa inibizione. Tale instabilità verrà rilasciata tra il pomeriggio e la sera, quando si formeranno delle locali convergenze al suolo tra i venti orientali provenienti dalla Padana e quelli in uscita dalle valli alpine. I temporali potrebbero essere associati a grandine di medie dimensioni (diametro stimato di 2-4 cm) a causa dell’accumulo di umidità al suolo e al passaggio di un fronte umido in quota che porteranno il PWAT fino a 35-40 mm, oltre alla presenza di un moderato lapse-rate nei medi livelli (intorno a -7/-8 °C km). Il DLS debole o assente potrebbe favorire la stazionarietà dei temporali e l’accumulo della grandine al suolo“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: