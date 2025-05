Allerta Meteo: oggi temporali pomeridiani, poi “attenzione stasera: rischio supercelle”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, mercoledì 28 maggio, per temporali pomeridiani e per una fase di maltempo in serata che determinerà piogge intense, grandine e vento forte, con rischio supercelle. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“L’Italia si trova stretta tra una circolazione depressionaria sui Balcani, che apporta ancora della lieve instabilità al sud, e l’anticiclone delle Azzorre in rimonta da nordovest, che tende invece a stabilizzare l’atmosfera sul centro nord. Verso la fine della finestra di previsione, inoltre, una saccatura in quota in approfondimento sull’Europa centrale apporterà nuova instabilità sull’alto Adriatico“, spiega PRETEMP. Un livello 1 è stato emesso per la serata di oggi “sul basso Veneto, per piogge intense localizzate, grandine anche di medie dimensioni e raffiche di vento intense. Non si esclude il verificarsi di fenomeni vorticosi“.

Un più ampio livello 0 “è stato emesso sul restante Nordest e alto Adriatico per la possibilità, al margine della finestra di previsione, di temporali intensi con piogge intense localizzate, raffiche di vento e grandine di piccole dimensioni“.

Un secondo livello 0 “è stato emesso su Calabria e parte di Campania e Basilicata appenninica per isolati temporali pomeridiani con la possibilità di piogge intense localizzate e grandine di piccole dimensioni“.

Allerta Meteo per il Nord/Est

In serata “un fronte freddo, associato all’approfondimento di una saccatura in quota sull’Europa centrale, si addosserà alle Alpi, con conseguente destabilizzazione dell’atmosfera nel versante sottovento. I valori di CAPE sulle pianure del Nordest aumenteranno arrivando a superare i 1000 J/kg, ma la convezione sarà frenata da uno spesso strato d’aria stabile nei bassi livelli. E’ tuttavia possibile l’innesco di alcune celle che, sviluppandosi in un ambiente ad alto DLS (>20 m/s) e PWAT (fino a 36 mm) potranno organizzarsi e persino dare origine a una supercella (ipotesi sostenuta anche da un SRH a 200 m2/s2 e un LLS intorno ai 10-13 m/s). Per questo motivo, nonostante l’incertezza dovuta alle tempistiche del fronte freddo, si è scelto di emettere un livello 1 sul basso Veneto per piogge intense localizzate, grandine anche di medie dimensioni e raffiche di vento intense. Non si esclude il verificarsi di fenomeni vorticosi in concomitanza della supercella“, sottolinea PRETEMP.

Un più ampio livello 0 “comprendente il resto del Nordest fino a raggiungere il medio adriatico è stato emesso per via dell’incertezza nella tempistica del fronte freddo. Qui saranno possibili piogge intense localizzate, grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento intense“.

Livello 0 per l’Appennino meridionale

“La circolazione depressionaria centrata sui Balcani continua ad avere un influsso instabile su medio-basso Adriatico e sud del paese, con valori di CAPE localmente superiori ai 1000 J/kg in mare. Tuttavia la presenza di un “naso caldo” nei bassi strati sembra inibire la convezione. Solo lungo la parte terminale dell’Appennino meridionale, tra Campania, Basilicata e Sicilia, potrebbe triggerarsi, grazie all’irraggiamento solare, isolati temporali nel pomeriggio. Questi si svilupperanno in un contesto di DLS medio-basso (10-15 m/s), e potranno dar vita a locali piogge intense e grandinate di piccole dimensioni“, conclude il bollettino PRETEMP.

