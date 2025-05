Allerta Meteo oggi per temporali pomeridiani, poi arriva brusco peggioramento

MeteoWeb

Allerta Meteo per un nuovo round di temporali pomeridiani, prima dell’arrivo di un’intensa perturbazione, che determinerà maltempo in diverse regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Il passaggio di un promontorio anticiclonico tende a stabilizzare l’atmosfera sulle regioni meridionali, permane invece dell’instabilità al centro nord. In serata una nuova perturbazione si avvicina alle isole da sud ovest, senza tuttavia apportare temporali. Un livello 0 è stato emesso sull’arco Alpino, sugli Appennini Ligure e Tosco-Emiliano, così come sull’area appenninica del centro-sud Italia per temporali isolati con la possibilità di piogge intense localizzate. In particolare nelle aree del settentrione saranno possibili grandinate di piccole dimensioni“, si legge nel bollettino PRETEMP.

La situazione meteo odierna

Nel corso della mattinata “ci sarà molta insolazione, soprattutto al centro nord, e i valori di CAPE potranno raggiungere localmente gli 800 J/kg, specialmente tra Liguria e Piemonte. Al nord il CAPE presente sarà più “magro” ed elongato, rimanendo per più della metà nella Hail Growth Zone. Questo ci ha fatto pensare alla possibilità di grandinate di piccole dimensioni“, si legge nel bollettino.

Nelle aree centrali, prosegue PRETEMP, “il CAPE sarà meno elongato, ma più corposo, e le celle saranno facilmente triggerate dalla convezione termica pomeridiana. Importante per iniziare la convezione sarà la convergenza di venti adriatici e tirrenici: diversi modelli mostrano questa convergenza formarsi sul lato tirrenico, tra Toscana e Lazio. In queste zone corrisponde infatti anche il picco di CAPE, nonché le precipitazioni cumulate, motivo per cui non è stato integrato l’Appennino Romagnolo e Marchigiano settentrionale nel livello 0“.

Allerta Meteo, peggioramento in arrivo

Dopo una breve tregua oggi, un’intensa perturbazione in arrivo dal Nord Africa porterà un marcato peggioramento del tempo. Domani, giovedì 15 il maltempo colpirà Sicilia, Sardegna e Sud Italia con piogge forti, temporali e possibili nubifragi. Venerdì 16 il vortice depressionario si estenderà anche al Centro e al Nord/Est, con precipitazioni diffuse, vento molto forte, mareggiate e un netto calo termico. La situazione potrebbe causare criticità, specie tra giovedì e venerdì. È atteso un miglioramento solo nel fine settimana, ma sarà necessario confermare questa tendenza con i prossimi aggiornamenti.

La mappa PRETEMP per oggi, 14 maggio 2025

