Allerta Meteo, ecco il peggioramento: “fenomeni estremi in Europa tra oggi e domani”, il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo per fenomeni intensi ed estremi in Europa, l’alta pressione lascia il posto al forte maltempo: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 3 maggio 2025, alle 8 di domani 4 maggio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per la Francia sudoccidentale per grandine di grandi dimensioni o isolatamente molto grande, forti raffiche di vento e forti piogge. Un livello 1 è stato emesso per l’Europa centro-occidentale e orientale per tutti i tipi di pericoli con magnitudo regionale aumentata. Previsto un livello 1 per alcune parti del Portogallo e della Spagna sudoccidentale, principalmente per forti piogge e un tornado isolato. Infine, un livello 1 è stato emesso per la Spagna orientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino di allerta meteo ESTOFEX descrive una situazione atmosferica complessa e dinamica sull’Europa centrale e sudoccidentale, con rischio di temporali localmente forti. Un blocco atmosferico di lunga durata si sta indebolendo, permettendo il passaggio di una nuova perturbazione. Un’onda di aria fredda scende dalla Scozia verso il Mar Baltico, interagendo con un’area ciclonica su Scandinavia. Questo cambiamento genera un flusso di aria più fresca e stabile da Nord/Ovest, mentre un confine d’aria instabile si estende dalla Francia fino all’Ucraina. Lungo questo fronte, aria calda e umida si scontra con aria più fredda, favorendo la formazione di temporali, in particolare tra Francia, Germania, Austria, Polonia e Ucraina.

La previsione evidenzia temporali sparsi, alcuni anche forti, con rischio di grandine, raffiche di vento intense e, localmente, tornado, soprattutto tra la Germania centrale e la Polonia. In Francia sudoccidentale, l’energia disponibile (CAPE) è elevata, il che favorisce lo sviluppo di celle temporalesche intense con grandine molto grande. Anche l’Austria meridionale e la regione alpina potrebbero vedere supercelle durature.

L’instabilità sarà più marcata durante il pomeriggio, mentre la sera i fenomeni tenderanno a diminuire. Tuttavia, alcuni modelli prevedono un possibile sistema temporalesco più organizzato (MCS) tra la Germania meridionale e la Repubblica Ceca, con rischio di forti piogge e allagamenti locali.

Infine, anche la Spagna nordorientale e il Portogallo potrebbero vedere temporali isolati con grandine e vento, ma con minori probabilità di eventi gravi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.