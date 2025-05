Allerta Meteo Piemonte: dal pomeriggio piogge diffuse e temporali forti

MeteoWeb

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali valida per oggi e domani, lunedì 5 maggio. Dal pomeriggio di oggi, “rovesci e temporali in spostamento verso est ed estensione alle zone di pianura, più intensi e persistenti sul settore centrale e settentrionale, in particolare dalla serata. Le condizioni di maltempo continueranno anche domani, con precipitazioni moderate e diffuse, anche a carattere di temporale, localmente forti sulle aree al confine con Lombardia e Liguria centrale. Martedì ancora precipitazioni diffuse, con locali fenomeni intensi a est”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

