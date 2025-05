Allerta Meteo Piemonte: ancora rovesci e temporali forti, ecco dove

MeteoWeb

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo gialla “su pianura novarese e vercellese e sui settori alpini settentrionali per rovesci e temporali localmente forti che si innescheranno a partire dalla fascia alpina in successivo transito sulle pianure e proseguiranno intensi fino alle prime ore di domani”, venerdì 9 maggio, “tra Verbano ed alto Novarese. Sui settori sudorientali fenomeni sporadici o del tutto assenti. Da domani pomeriggio e per la giornata di sabato instabilità meno accentuata”, si legge nel bollettino di allerta.

