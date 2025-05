Allerta Meteo Piemonte, inizia la fase clou del maltempo: grandine, nubifragi e rischio idrogeologico

MeteoWeb

Sta per entrare nel vivo una pericolosa fase di maltempo sul Piemonte, con temporali intensi, rischio idrogeologico e grandine attesi su molte province della regione. Il peggioramento, già annunciato dai modelli meteorologici nei giorni scorsi, è ora confermato: nelle prossime ore, il territorio dovrà affrontare condizioni atmosferiche potenzialmente severe, soprattutto sul settore centro-orientale e meridionale.

Allerta meteo: ecco dove colpirà più duramente il maltempo

A destare particolare preoccupazione è l’ingresso di un nucleo di aria fredda in quota proveniente dal Nord Europa, che nelle prossime ore interagirà con masse d’aria più miti e umide presenti in Piemonte. Questo contrasto genererà forti temporali organizzati, con possibilità di formazione di linee temporalesche autorigeneranti che si muoveranno da Nordovest verso Sudest.

Le zone maggiormente esposte sono le pianure e le colline del Torinese, il Canavese orientale, il Biellese, il medio-basso Novarese e il Vercellese, con successivo coinvolgimento di Cuneese, Astigiano e Alessandrino. In queste aree i fenomeni potranno protrarsi fino a sera, rendendo concreta la possibilità di allagamenti, esondazioni locali e danni da grandine.

Temporali intensi con accumuli abbondanti e grandinate al suolo

I temporali attesi saranno accompagnati da nubifragi localizzati e grandinate di piccole e medie dimensioni, con chicchi di diametro tra 1 e 3 centimetri. I quantitativi di pioggia previsti, specie in caso di fenomeni stazionari, potrebbero superare i 70 mm in poche ore, con conseguente rischio di allagamenti, smottamenti e interruzioni viarie.

Oltre all’acqua, si segnala anche il potenziale accumulo di grandine al suolo, un elemento che potrebbe causare ulteriori disagi alla circolazione stradale e danni ad attività agricole e infrastrutture.

Venerdì tregua temporanea, poi nuovo impulso instabile tra sera e sabato mattina

La giornata di venerdì dovrebbe concedere una tregua parziale al Piemonte, con ampie schiarite su molte zone, specie nel corso del pomeriggio. Tuttavia, già dalla sera si profilerà un nuovo impulso instabile di tipo post-frontale, che potrà dar vita a nuovi rovesci e temporali tra la notte e la prima parte di sabato.

A essere interessati da questa seconda fase perturbata saranno ancora una volta i settori nord-orientali e centro-meridionali della regione, in particolare tra Lago Maggiore, Biellese, Novarese, Vercellese, Torinese, Astigiano e Cuneese.

Weekend: netto miglioramento in arrivo e temperature in rialzo

Fortunatamente, il quadro meteorologico è destinato a migliorare sensibilmente da sabato pomeriggio, con l’arrivo di ampie schiarite e un’atmosfera più asciutta. La giornata di domenica si preannuncia ben soleggiata, con temperature in deciso aumento che potrebbero riportarsi intorno ai 25°C sulle pianure piemontesi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.