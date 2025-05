Allerta Meteo Piemonte: nubifragi, vento e grandinate in arrivo

MeteoWeb

Il maltempo torna protagonista sul Piemonte: per domenica 4 maggio 2025 è stata diramata un’allerta gialla da Arpa Piemonte per rischio idrogeologico legato a temporali intensi. Le aree più esposte saranno quelle del medio-alto Piemonte, dove sono attesi rovesci localmente violenti accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

Allerta temporali sul Piemonte: le zone più a rischio

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di allerta gialla per diverse aree del territorio regionale. L’avviso riguarda in particolare:

Verbano-Cusio-Ossola

Zona dei laghi e Valsesia

Valli del Cervo e Chiusella

Canavese, Biellese e pianura torinese

Colline del Po, Novarese e Vercellese

In queste zone, a partire dal pomeriggio di domenica 4 maggio, sono attesi temporali di forte intensità, con possibili:

Allagamenti rapidi

Caduta di alberi

Fulminazioni frequenti

Frane isolate sui versanti

Grandine e raffiche di vento: i rischi maggiori

Oltre alle piogge intense, si segnala un’elevata probabilità di grandinate e la presenza di raffiche di vento lineari, che potrebbero provocare danni a tetti, coperture leggere e vegetazione.

La causa principale è un forte contrasto termico tra l’aria calda preesistente e l’ingresso di aria fredda in quota, che favorirà la formazione di cella temporalesche ben organizzate.

Preludio a una settimana instabile e più fresca

I temporali di domenica saranno solo il primo atto di una settimana che si preannuncia instabile e caratterizzata da un calo delle temperature. Secondo le previsioni:

Avremo rovesci frequenti

Un clima fresco e umido

Temperature localmente inferiori alle medie stagionali

Il tempo variabile potrebbe proseguire per gran parte della settimana, con un contesto più autunnale che primaverile.

Consigli utili e prevenzione: come affrontare i temporali intensi

In caso di allerta meteo per temporali forti, è consigliabile:

Evitare spostamenti non urgenti durante le ore critiche

non urgenti durante le ore critiche Mettere al riparo veicoli e oggetti esposti

esposti Prestare attenzione alle indicazioni della Protezione Civile

Non sostare sotto alberi o vicino a corsi d’acqua in piena

Conclusioni: un cambio di scenario netto sul Piemonte

Dopo un periodo relativamente stabile, il Piemonte si prepara ad affrontare una fase di maltempo con potenziali criticità localizzate. I temporali previsti per domenica 4 maggio 2025 potrebbero colpire in modo severo le aree montane e pedemontane, già soggette a rischio idrogeologico.

Seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare misure di prudenza è fondamentale per ridurre l’esposizione ai rischi. La primavera, ancora una volta, conferma di essere una stagione imprevedibile, da monitorare con attenzione giorno per giorno.

