Allerta Meteo Piemonte: primi temporali nel pomeriggio, domani allarme nubifragi

Allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico domani. Nel pomeriggio di oggi primi temporali sull’arco alpino che si estenderanno alle pianure in serata; domani precipitazioni diffuse, localmente a carattere di nubifragio“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 19 maggio 2025, da Arpa Piemonte.

“Stamattina il Piemonte è stato interessato da un promontorio anticiclonico con asse sul Mediterraneo occidentale; nel pomeriggio inizierà ad avvicinarsi una depressione atlantica che si localizzerà sul golfo Ligure domani“, si legge nel bollettino di vigilanza. “Nelle prossime ore ci saranno i primi temporali sull’arco alpino che si estenderanno alle pianure in serata mentre domani sono attese precipitazioni diffuse, localmente a carattere di nubifragio. Attesa nuova instabilità per mercoledì pomeriggio“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini di criticità

