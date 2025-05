Allerta Meteo Piemonte: focus sul peggioramento imminente. Rischio nubifragi e grandine

MeteoWeb

Dopo una parentesi di bel tempo che ha regalato un fine settimana mite e per lo più soleggiato, la situazione meteorologica sul Piemonte è destinata a cambiare rapidamente. Una nuova perturbazione in arrivo dal Golfo Ligure porterà con sé piogge intense, temporali e possibili nubifragi localizzati, soprattutto tra la notte e la mattinata di martedì 21 maggio. Seguirà una fase variabile ma ancora instabile, con un’evoluzione che si manterrà dinamica almeno fino al fine settimana.

Peggioramento imminente: temporali e nubifragi tra lunedì notte e martedì mattina

Il graduale aumento della nuvolosità osservato nel corso della giornata di lunedì è il primo segnale tangibile dell’approssimarsi di una circolazione depressionaria atlantica. Nelle prossime ore, un minimo di pressione in formazione sul Mar Ligure tenderà ad approfondirsi, intensificando i fenomeni sul Piemonte, in particolare nella notte e nelle prime ore di martedì 21 maggio.

I settori prealpini torinesi, tra cui la bassa Val di Susa e il Canavese, risultano al momento le aree più esposte al rischio di piogge forti e temporali intensi, con possibili accumuli localmente abbondanti. Non si esclude la possibilità di nubifragi con conseguenti criticità idrogeologiche localizzate. Il peggioramento sarà però di breve durata: già nel tardo pomeriggio di martedì è atteso un graduale miglioramento, favorito dallo spostamento verso levante del sistema perturbato.

Da mercoledì nuova instabilità pomeridiana, specie sulle zone alpine

Il respiro della perturbazione non si esaurirà però del tutto. Mercoledì 22 maggio, una nuova saccatura atlantica in discesa lungo il fianco occidentale delle Alpi tornerà ad attivare condizioni di instabilità atmosferica, con rovesci e temporali sparsi, in particolare nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio.

I fenomeni inizialmente si concentreranno sulle aree montuose e pedemontane, ma non si esclude una loro estensione locale alle zone di pianura, specie nel Torinese e nel Cuneese. Anche giovedì 23 maggio seguirà un copione simile: mattinate soleggiate, seguite da nuvole in aumento e fenomeni sparsi, sebbene meno diffusi rispetto ai giorni precedenti.

Venerdì 24 e weekend: verso un miglioramento, ma la tendenza resta incerta

La giornata di venerdì sarà interessata da un graduale afflusso di correnti settentrionali più secche, le quali favoriranno una temporanea attenuazione dell’instabilità. La presenza di correnti da nord, spesso sottovento rispetto alla barriera alpina, potrebbe garantire una tregua con ampie schiarite e un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, soprattutto sul Piemonte centro-occidentale.

Per quanto riguarda il fine settimana del 25-26 maggio, la previsione resta al momento incerta, ma le prime indicazioni suggeriscono un probabile ritorno del bel tempo, grazie all’espansione di una zona di alta pressione dall’Atlantico.

Tendenza a lungo termine: anticiclone delle Azzorre in rinforzo e clima estivo in arrivo

A partire da domenica 26 maggio, le proiezioni a medio termine iniziano a delineare una tendenza più stabile e favorevole. L’anticiclone delle Azzorre, da giorni in rinforzo sull’oceano, potrebbe finalmente espandersi verso l’Europa occidentale e l’Italia, garantendo giornate soleggiate, temperature in rialzo e un clima tipicamente pre-estivo anche al Nord.

Un’evoluzione che, se confermata, segnerà la fine della fase instabile di maggio e l’inizio di un trend climatico più stabile e caldo, come spesso accade nell’ultima decade del mese.

Conclusione: settimana dinamica, ma verso una possibile svolta estiva dopo il 25 maggio

Il Piemonte si prepara dunque a vivere una settimana meteorologicamente molto variabile, con un primo impulso perturbato intenso, seguito da giornate contraddistinte da instabilità pomeridiana a carattere sparso. Il fine settimana resta al momento sotto osservazione, ma le prospettive per l’inizio dell’ultima settimana di maggio lasciano intravedere un cambio di passo più deciso verso l’estate.

