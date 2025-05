Allerta Meteo Piemonte: rischio nubifragi e grandine, peggiora da lunedì 5 maggio

MeteoWeb

Una dinamica atmosferica complessa sta prendendo forma sul Piemonte centro-settentrionale e potrebbe determinare condizioni di marcata instabilità nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dagli esperti di meteorologia regionale e dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte, si sta delineando una fase perturbata di particolare rilevanza, con potenziali ripercussioni sia sul piano idrogeologico che su quello della sicurezza pubblica.

Linea di convergenza in formazione: scattano i primi segnali di allerta

Nel corso del pomeriggio odierno, una convergenza tra masse d’aria differenti nei bassi strati dell’atmosfera – una più fresca e umida proveniente da Ovest e una più mite e secca in risalita dall’Appennino ligure – sta favorendo l’innesco di rovesci e temporali localmente intensi. Le zone più esposte comprendono il Torinese, il Canavese, il Biellese sud-orientale, le colline del Po, il Vercellese nord-occidentale, il Novarese e il Verbano.

Questi temporali, caratterizzati da un movimento orientato da Sudovest verso Nordest, tenderanno a traslare verso l’alto Piemonte e la Lombardia nord-occidentale nel corso della serata, dove potrebbero insistere fino alle prime ore del mattino di lunedì 5 maggio. Il rischio maggiore è legato a nubifragi, grandinate di medie dimensioni e raffiche di vento lineari, fenomeni capaci di generare disagi alla viabilità e problemi di drenaggio urbano.

Lunedì 5 maggio: nuova fase instabile e rischio idrogeologico

Non si tratterà, però, di un episodio isolato. Lunedì 5 maggio è attesa una seconda fase di instabilità, che prenderà il via già dalla tarda mattinata. In questo caso, le precipitazioni avranno un carattere più sparso ma potranno comunque risultare intense. I temporali si svilupperanno inizialmente sui rilievi prealpini e pedemontani settentrionali e occidentali, per poi estendersi alle pianure nel pomeriggio.

Particolare attenzione va posta alle aree del Monferrato, Astigiano, Alessandrino, basso Torinese e Cuneese, dove potrebbero verificarsi nubifragi e grandinate di piccole dimensioni, accompagnati da un ulteriore calo delle temperature massime. Alla luce di questo quadro, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulle pianure centro-orientali e settentrionali della regione, estesa anche al basso Alessandrino in previsione di sconfinamenti temporaleschi dall’Appennino ligure.

Settimana all’insegna del maltempo: neve in arrivo sulle Alpi

La situazione non tenderà a migliorare nel breve termine. Tra martedì pomeriggio e la giornata di mercoledì, è atteso l’arrivo di una goccia fredda in quota dal Golfo del Leone, che contribuirà a innescare una fase perturbata più strutturata. Le precipitazioni diventeranno diffuse e localmente intense, soprattutto in prossimità dei rilievi alpini, dove si potrà osservare il ritorno della neve anche sotto i 2.000 metri di quota.

Le temperature, già inferiori alla media del periodo, subiranno un ulteriore calo, rendendo l’inizio di maggio decisamente più simile a un ritorno dell’inverno che non a una primavera avanzata.

Cosa aspettarsi: consigli utili per affrontare la perturbazione

Prestare attenzione alle allerte diramate da Arpa Piemonte e protezione civile;

diramate da Arpa Piemonte e protezione civile; Evitare spostamenti non necessari nelle fasce orarie più critiche;

nelle fasce orarie più critiche; Mettere in sicurezza balconi e cortili per evitare danni da vento o grandine;

balconi e cortili per evitare danni da vento o grandine; Aggiornarsi costantemente tramite canali meteo ufficiali e fonti certificate.

Conclusione

La situazione meteo dei prossimi giorni richiede massima attenzione: siamo di fronte a una sequenza di eventi instabili che, seppur non eccezionali per la stagione, possono risultare insidiosi per l’intensità localizzata e la persistenza su alcune aree.

