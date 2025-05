Allerta Meteo Piemonte: “rovesci forti e temporali”, ecco dove

MeteoWeb

Allerta gialla per rovesci forti e temporali in Piemonte, sulle pianure ed al confine con la Liguria. “Locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante. Sono attese precipitazioni sparse, localmente intense e a carattere di temporale alternate a fenomeni più diffusi ma di minore intensità. Oggi pomeriggio i fenomeni più intensi si concentreranno sulla parte centro-meridionale, domattina temporanea attenuazione e nuova ripresa nel pomeriggio, più intense sui medesimi settori“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 5 maggio 2025, da Arpa Piemonte.

“Continua la fase di tempo perturbato. Sono attese precipitazioni sparse, localmente intense e a carattere di temporale alternate a fenomeni più diffusi ma di minore intensità. Oggi pomeriggio i fenomeni più intensi si concentreranno sulla parte centro-meridionale. Domattina temporanea attenuazione e nuova ripresa nel pomeriggio, più intense sui medesimi settori. Mercoledì fenomeni forti al mattino sul nord, più sparsi e deboli nel pomeriggio“, si legge nel bollettino di vigilanza

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini di criticità

