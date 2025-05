Allerta Meteo Piemonte: tra questa sera e martedì rischio piogge e grandinate

MeteoWeb

Un passaggio temporalesco tra lunedì sera e martedì mattina interesserà parte del Piemonte, ma sarà seguito da un deciso miglioramento. L’alta pressione delle Azzorre è pronta a riprendersi la scena, con clima più stabile e temperature in aumento nella seconda parte della settimana.

Alta pressione in rinforzo, ma con una breve parentesi instabile

L’inizio settimana in Piemonte sarà caratterizzato da un mix tra il ritorno dell’alta pressione e un rapido passaggio perturbato di origine atlantica. Un cuneo anticiclonico legato all’anticiclone delle Azzorre sta gradualmente guadagnando terreno sull’Europa sud-occidentale, spingendosi verso l’Italia e promettendo maggiore stabilità per la seconda parte della settimana.

Tuttavia, tra il tardo pomeriggio di lunedì 26 e la mattinata di martedì 27 maggio, un nuovo impulso instabile in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà l’arco alpino, portando con sé una veloce perturbazione anche su parte del territorio piemontese. Si tratterà di un passaggio breve ma potenzialmente incisivo, con possibilità di temporali localmente intensi, in particolare sui rilievi e sulle aree pedemontane.

Temporali tra Alpi e pianure: le zone coinvolte

Nel dettaglio, la giornata di lunedì sarà inizialmente caratterizzata da cielo poco o parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite almeno fino al primo pomeriggio. Successivamente, a partire dai settori montuosi e pedemontani del Cuneese, Canavese, Biellese e Valsesia, si assisterà allo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, con i primi rovesci e temporali sparsi a ridosso dei rilievi.

Nel corso della serata, i fenomeni tenderanno ad estendersi verso le pianure dell’alto Piemonte, per poi interessare Torinese, Cuneese, Astigiano, Vercellese e Alessandrino tra la notte e le prime ore di martedì. Si tratterà in gran parte di temporali a carattere sparso, localmente accompagnati da raffiche di vento e precipitazioni intense, ma con una tendenza a miglioramento già dalla tarda mattinata, quando torneranno le prime schiarite, in estensione durante il pomeriggio.

Temperature: fluttuazioni prima del rialzo termico

Dal punto di vista termico, le temperature resteranno stazionarie o in lieve aumento durante la giornata di lunedì, con massime comprese tra 23 e 26°C su pianure e colline. Martedì, invece, si osserverà un calo termico temporaneo, legato al passaggio della perturbazione e alla maggiore copertura nuvolosa.

Ma il quadro è destinato a cambiare rapidamente: da mercoledì 29 maggio, infatti, il rinforzo del campo di alta pressione favorirà un ritorno del bel tempo su tutta la regione, con giornate più soleggiate e temperature in progressiva ascesa.

Da metà settimana estate in anticipo: attesi i primi 30°C

A partire da metà settimana, e almeno fino al weekend, il Piemonte entrerà in una fase più stabile e tipicamente pre-estiva. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime che potrebbero raggiungere o superare i 30°C, soprattutto sulle pianure tra Torinese, Alessandrino e bassa Vercellese.

Questo rialzo termico, favorito dalla presenza di aria più secca e dai moti discendenti legati all’anticiclone, segnerà l’avvio di una fase più calda e stabile, preludio a un inizio di giugno potenzialmente molto mite.

Veloce instabilità, ma l’alta pressione è pronta a dominare

Dopo il passaggio perturbato tra lunedì sera e martedì mattina, il tempo sul Piemonte tornerà a stabilizzarsi, aprendo la strada a giornate di sole e temperature in decisa risalita. Il mese di maggio, dunque, si concluderà sotto il segno dell’alta pressione azzorriana, che potrebbe accompagnarci anche nell’avvio della stagione estiva meteorologica.

