Allerta Meteo: piogge intense e grandine pronte a colpire il Centro-Nord

Il quadro meteorologico sull’Italia si conferma instabile anche nei prossimi giorni, a causa di un persistente flusso di correnti più fresche in discesa dal Nord Europa. Questa configurazione sinottica è determinata dalla presenza di un robusto anticiclone posizionato con il suo fulcro attorno al Regno Unito, che ostacola la risalita di masse d’aria più calde e umide dal Mediterraneo. Ne deriva un assetto bloccato, che favorisce lo sviluppo quotidiano di fenomeni temporaleschi, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Instabilità diffusa: rischio di temporali pomeridiani e serali

Il contrasto tra le correnti fresche in quota e il soleggiamento diurno sarà il motore principale dell’attività convettiva, con temporali che potranno assumere anche carattere intenso nelle ore centrali e serali. Le aree maggiormente esposte saranno il Nord Italia e le zone interne del Centro, con particolare attenzione alla Toscana centro-meridionale, dove si potranno verificare temporali stazionari in grado di generare accumuli pluviometrici localizzati e potenziali allagamenti.

Anche la costa dell’alto Adriatico sarà sotto osservazione per la possibile formazione di celle temporalesche attive. Non si esclude, inoltre, lo sviluppo di nuovi nuclei convettivi su Puglia e Sardegna, sebbene con intensità minore rispetto ai giorni precedenti. In queste zone, tuttavia, non mancheranno episodi di grandine di piccola dimensione, brevi ma intensi rovesci e raffiche di vento improvvise.

Nuova perturbazione in arrivo da mercoledì

La fase instabile non sembra destinata a esaurirsi a breve. A partire da mercoledì, l’ingresso di una nuova goccia fredda in quota rinnoverà le condizioni favorevoli alla genesi temporalesca, ancora una volta con target principale il Centro-Nord. Le prime precipitazioni potrebbero giungere già nelle prime ore della giornata su Liguria, Piemonte, Triveneto e Toscana settentrionale, per poi intensificarsi nel pomeriggio grazie al contributo dell’irraggiamento solare.

Nel pomeriggio-sera si attende una nuova fase di instabilità a macchia di leopardo, con rovesci sparsi ma localmente intensi. Particolarmente a rischio le aree prealpine e le zone interne dell’Appennino, dove non si esclude la formazione di multicelle temporalesche accompagnate da nubifragi e grandinate.

Temperature in calo e clima più fresco al Centro-Nord

Dal punto di vista termico, si prevede un calo delle temperature al Centro-Nord, con valori che si porteranno su livelli leggermente inferiori alla media. Al Sud, invece, continuerà a prevalere un clima caldo e stabile, con valori in linea o sopra le medie stagionali.

Prospettive per il resto della settimana

L’attuale scenario meteorologico è destinato a mantenersi instabile almeno fino al termine della settimana, con scarsa affidabilità delle condizioni atmosferiche soprattutto per il Centro-Nord. La persistenza di un pattern bloccato con l’anticiclone delle Azzorre defilato verso ovest non lascia presagire un rapido ritorno a condizioni pienamente estive.

In sintesi: prepariamoci a giornate ancora dominate da nubi in sviluppo diurno, temporali improvvisi e clima più fresco, in un contesto meteorologico tutt’altro che stabile. Monitorare costantemente le previsioni locali sarà fondamentale per chi dovrà affrontare spostamenti o attività all’aperto nei prossimi giorni.

