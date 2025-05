Allerta Meteo, forti piogge e grandinate: Maggio continuerà all’insegna di freddo anomalo e forte maltempo sull’Italia

MeteoWeb

Continuerà all’insegna del maltempo il mese di Maggio, iniziato con una breve parentesi mite e soleggiata che è già finita nel dimenticatoio. Pioggia, grandine e freddo caratterizzano l’Italia in queste ore: clamorosi alcuni dati dalla pianura Padana, dove Montaldo Scarampi (Asti) non ha superato i +13°C di temperatura massima, Montorso Vicentino s’è fermata addirittura a +12°C, anche San Rocco di Villabalzana (Padova) s’è fermata a +13°C, come Volpago del Montello (Treviso). Tutti valori oltre 10°C inferiori rispetto alle medie stagionali.

I fenomeni di maltempo sono localmente intensi, sempre più sparsi a macchia di leopardo, e colpiscono gran parte d’Italia. Anche domani, mercoledì 7 maggio, le aree più colpite saranno le medesime di oggi: tutto il Nord, il cuore della pianura Padana, ma anche il Centro Italia con maggior intensità sul versante adriatico.

Al Sud la situazione è più variabile: il clima è ancora mite, ma le temperature diminuiranno sensibilmente nei prossimi giorni. Tutti i dettagli sull’evoluzione meteo a breve, medio e lungo termine nel video di seguito:

