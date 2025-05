Allerta Meteo, sempre più preoccupante il maltempo della prossima settimana: fenomeni estremi in tutt’Italia

MeteoWeb

Continua ad imperversare il maltempo sull’Italia: oggi sta interessando anche le Regioni del Sud. Nel pomeriggio avremo forti temporali pomeridiani sparsi lungo tutto lo Stivale, ma nel weekend ci aspettiamo una parziale tregua del maltempo con ampie schiarite e assenza di precipitazioni degne di nota, soprattutto domani, sabato 10 maggio. Domenica torna un po’ di instabilità ma ancora modesta, lunedì 12 invece inizia una nuova fase di forte maltempo che – alla luce degli ultimi aggiornamenti dei modelli – è sempre più preoccupante.

L’Italia, infatti, vivrà una settimana di forte maltempo soprattutto (ma non solo!) nelle Regioni del Centro/Sud, dove proprio da lunedì transiterà il Giro d’Italia con alcune tappe spettacolari in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo. Saranno tutte condizionate dal forte maltempo, con intensi temporali che provocheranno nubifragi e grandinate. Poi, a metà settimana, arriva il violento Ciclone Mediterraneo di cui parliamo da giorni: colpirà duramente il Centro/Sud tra 15 e 17 maggio.

Tutti i dettagli e le mappe nel video di seguito:

