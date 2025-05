Allerta Meteo: ecco i primi segnali di cambiamento, poi il peggioramento | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi per un nuovo round di temporali pomeridiani, un primo “assaggio” del peggioramento atteso tra domenica e lunedì. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 3 maggio, “il promontorio anticiclonico di matrice nord-africana comincerà a cedere nelle regioni settentrionali a causa dell’avvicinarci di un’intensa saccatura nord-atlantica che interagirà con una goccia fredda presente sulla Penisola Iberica. Il tempo sarà ancora stabile su gran parte dell’Italia, mentre oltralpe, e localmente nelle zone di confine, si avrà la formazione di temporali multicellulari a partire dalla seconda parte di giornata, motivo per cui è valido un livello 0 di pericolosità“, riporta il bollettino PETEMP.

La situazione meteo

“Sull’arco alpino l’avvicinarsi della saccatura provocherà un calo dei valori geopotenziale e della temperatura in quota, favorendo un aumento dell’instabilità pomeridiana oltralpe e nelle zone di confine, dove si avrà un maggiore irraggiamento (CAPE fino a 800-1000 J/kg). In queste zone, l’organizzazione della convezione sarà facilitata anche dal passaggio di un jet streak leggermente divergente proveniente da sud-ovest, il quale scorrerà lungo la cresta del promontorio anticiclonico“, spiega PRETEMP.

Sulla Pianura Padana “difficilmente si avrà convezione organizzata, a causa della copertura nuvolosa e delle condizioni termodinamiche non ancora favorevoli. Un’eccezione riguarda le zone pedemontane del Piemonte, dove un maggiore irraggiamento potrebbe favorire qualche cella temporalesca isolata tra il tardo pomeriggio e la sera. Convezione maggiormente rilevante è attesa nelle regioni centro-settentrionali tra domenica e lunedì“, conclude PRETEMP.

