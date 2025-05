Meteo Puglia, scatta l’allerta: ecco dove colpiranno i temporali più forti

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo di origine afro-mediterranea è pronta a colpire il Sud Italia e in particolare la Puglia, dove tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio è atteso un significativo peggioramento delle condizioni meteo. Una depressione in risalita dal Nord Africa porterà con sé masse d’aria instabili e cariche di umidità, innescando fenomeni localmente intensi su diverse aree del territorio regionale.

Forte instabilità sulla Puglia centrale: le zone più colpite

Il cuore del peggioramento interesserà in particolare la Puglia centrale, dove si prevede il transito di rovesci diffusi, temporali e piogge persistenti a partire dalla giornata di giovedì. Le aree a maggior rischio di accumuli elevati saranno il nord Barese, la Murgia, la Valle d’Itria, il Brindisino e parte del Tarantino. In questi settori, i modelli previsionali stimano precipitazioni localmente abbondanti, con la possibilità di fenomeni a carattere di nubifragio.

Su queste zone, la combinazione tra orografia, afflusso umido da sud-est e convergenze locali potrebbe intensificare i fenomeni nelle ore pomeridiane e serali. Non si escludono allagamenti, disagi alla viabilità e criticità idrogeologiche, soprattutto nelle aree urbanizzate e nei punti notoriamente sensibili alla saturazione del suolo.

Fenomeni più moderati sul Salento, ma attenzione ai temporali

Anche se in forma meno marcata, il maltempo coinvolgerà anche il Salento, dove sono attese piogge di intensità moderata e possibili temporali sparsi. Le precipitazioni saranno più probabili nella giornata di venerdì, soprattutto lungo il versante adriatico, ma potranno presentarsi localmente anche giovedì, con maggiore variabilità e fenomeni intermittenti.

Un fine settimana ancora instabile e più fresco

Nel corso del weekend, la situazione meteorologica resterà piuttosto variabile. Anche se il nucleo ciclonico si allontanerà verso levante, la circolazione depressionaria manterrà ancora una certa influenza sul Mediterraneo centrale. In Puglia, ciò si tradurrà in nuove occasioni per rovesci isolati, soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Contestualmente, l’ingresso di aria più fresca dai quadranti settentrionali porterà a un calo delle temperature, con valori che si manterranno inferiori alle medie stagionali. La sensazione sarà quella di un ritorno a condizioni climatiche tardo-primaverili, più tipiche di fine aprile che di metà maggio.

Conclusioni: allerta e prudenza nei prossimi giorni

La fase di maltempo attesa tra il 15 e il 16 maggio rappresenta un evento da monitorare con attenzione in Puglia, in particolare per il rischio di forti piogge e temporali su alcune aree centrali della regione. È consigliato seguire gli aggiornamenti ufficiali dei bollettini meteo e della Protezione Civile, evitare spostamenti superflui nei momenti più critici e adottare precauzioni in caso di allerte specifiche diramate a livello locale.

