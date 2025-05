Allerta Meteo, le regioni nel mirino del maltempo oggi: allarme “allagamenti e grandine”

MeteoWeb

“Entra sul Nord Italia la goccia fredda che per giorni ha stazionato sulla Spagna determinando fenomeni temporaleschi più o meno intensi sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. I temporali essendo poco mobili potranno causare allagamenti e accumuli di grandine al suolo (getto blando in quota)“: questa la situazione meteo attesa nella giornata odierna, 5 maggio, secondo il bollettino pubblicato dagli esperti di ZenaStormChaser. Di seguito il focus sulle aree più colpite dal maltempo.

Allerta Meteo per Piemonte, Lombardia e Liguria

Rovesci e temporali “si continueranno a rinnovare su tutte le regioni con la goccia fredda che sarà posizionata con il suo centro sull’alessandrino. Abbiamo a provato a mettere una zona a maggior rischio fenomeni stazionari con il livello 2, dove saranno possibili allagamenti e accumuli di grandine al suolo, visto l’afflusso di aria fredda ma il rischio sussiste in tutta l’area. In Liguria rovesci e temporali saranno associati solo ad accumuli consistenti in Appennino per effetto stau“, spiegano gli esperti di ZenaStormChaser.

Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia

“L’Emilia-Romagna rimarrà sottovento con correnti più secche da sud ovest e solo qualche veloce rovescio o temporalino in aria secca. Fenomeni intensi in Veneto, dove agirà una convergenza tra venti da sud est e il sw emiliano. Lo scarso shear verticale, dato dalla scarsa ventilazione in quota potrà venir compensato da una intensa ventilazione sud orientale al suolo in grado di aumentare quello direzionale. Saranno quindi possibili multicelle intense e non si esclude una breve supercella tra rodigino, veneziano e padovano.

Attenzione alle grandinate di medio piccole dimensioni (<3cm) e agli accumuli pluviometrici importanti su Alpi e Prealpi friulane“, prosegue il bollettino di ZenaStormChaser.

Allerta Meteo in Toscana

“Attenzione soprattutto all’area 2 (senese, aretino, fiorentino) dove dalla tarda mattinata si inizieranno ad avere le condizioni per un temporale autorigenerante con accumuli fino a 100mm La ventilazione umida di Libeccio (sud ovest) andrà in convergenza con aria più fresca occidentale per più di 12 ore. Sono possibili allagamenti e locali esondazioni“, conclude il bollettino di ZenaStormChaser.

