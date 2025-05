Allerta Meteo per rischio temporali in diverse aree del Paese: il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo per rischio temporali in diverse aree del Paese: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 24 maggio 2025, alle 8 di domani 25 maggio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune zone della Bulgaria, dalla Romania orientale alla Moldavia, per grandine (molto) intensa e forti raffiche di vento. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili, ma con probabilità ridotte. Un livello 1 si estende dalla Russia settentrionale a quella nordoccidentale per un mix di grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento e forti piogge, ma anche per il rischio di tornado. Infine, un livello 1 è stato previsto più all’interno in Russia per grandine e forti piogge.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica complessa sull’Europa. A Est del continente, permane un blocco atmosferico che impedisce ai sistemi perturbati di avanzare verso Est. Intanto, sull’Atlantico nordorientale, si sviluppa un flusso più rapido e “zonalizzato” (da Ovest verso Est), che inizia a influenzare l’Europa occidentale.

Una grande saccatura (cioè un’area di bassa pressione in quota) si estende dalla Scandinavia fino alla Libia, ma si spezza in onde più piccole, che non si muovono verso Est a causa dell’alta pressione stazionaria sulla Russia. Lungo il bordo orientale di questa saccatura si trova un fronte ondulato, con piccoli vortici nei bassi strati che disturbano il flusso d’aria e la stabilità del fronte stesso. A Est di questa zona, l’atmosfera è instabile (MUCAPE moderato), creando condizioni favorevoli per temporali soprattutto in Russia nord-occidentale.

Nel Nord/Ovest dell’Europa (Irlanda e Scozia), una piccola onda depressionaria porta un fronte freddo e occluso, accompagnato da aria secca in arrivo da Ovest. Ciò può aumentare la possibilità di temporali locali nella regione.

Fenomeni attesi in Italia

In questo fine settimana si conferma un graduale miglioramento in alcune regioni del Centro/Nord, con tempo più stabile e soleggiato, ma oggi persiste la possibilità di qualche rovescio o temporale sui rilievi del Nord e tra Lazio e Abruzzo. Sud e Sicilia saranno attraversate da una perturbazione che determinerà rovesci soprattutto in Calabria e nell’isola. Di seguito la mappa ESTOFEX che evidenzia in giallo il rischio temporali in alcune aree del Paese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: