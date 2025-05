Allerta Meteo, sabato di maltempo in Italia: ecco dove colpiranno pioggia e grandine

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, sabato 17 maggio, per una nuova fase di instabilità che colpirà il Paese da Nord a Sud, con temporali e grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 17 maggio, “l’Italia si troverà tra un campo anticiclonico che si estende fino all’Islanda e una vasta circolazione depressionaria centrata sulla Polonia. Su tale interfaccia scorrerà aria fredda a tutte le quote che manterrà un contesto instabile” si legge nel bollettino PRETEMP. “Si prevedono dei temporali multicellulari sul Mar Ligure durante la mattina, con possibili sconfinamenti sulla costa toscana, motivo per cui è valido un livello 0 di pericolosità. Un ampio livello 0 viene emesso lungo la catena appenninica e sui settori orientali delle isole maggiori per ordinaria convezione diurna associata localmente a grandine di piccole dimensioni. Infine, si emette un livello 0 sulle pianure del nord-est per possibili temporali non forti generati dagli outflow delle celle diurne sulle Prealpi, con possibili grandinate di piccole dimensioni“.

Allerta Meteo, instabilità nel Mar Ligure

“La presenza di un debole minimo a ovest della Corsica richiamerà un debole flusso da sud-ovest che convergerà con i venti orientali sul Mar Ligure, dove l’atmosfera è discretamente instabile (CAPE intorno ai 1000-1200 J/kg), unitamente al passaggio di un debole ramo della corrente a getto con asse NW/SE e di valori di PWAT fino a 25 mm“, spiega PRETEMP. “È possibile la formazione di un cluster multicellulare nella prima parte della giornata. Gran parte dei fenomeni rimarranno confinati in mare, ma non è da escludere un interessamento delle coste toscane. Vi è inoltre buona probabilità del verificarsi di qualche tromba marina dati i valori di SREH localmente superiori a 250 m^2/s^2 e CAPE 0-3 km > 100 J/kg”.

Appennini e Isole Maggiori

“Lo scenario sinottico descritto in precedenza manterrà i valori di geopotenziale e le temperature in quota relativamente bassi su gran parte della penisola. La scarsa nuvolosità nella prima parte della giornata favorirà il riscaldamento dei bassi strati aumentando l’instabilità atmosferica (CAPE < 1000 J/kg). Di conseguenza, si prevedono temporali pomeridiani sparsi, generalmente non forti, lungo la catena appenninica, Sardegna e Sicilia orientale, con possibili grandinate di piccole dimensioni visto il buon lapse rate (intorno a 7 °C/km)“, si legge nel bollettino.

Allerta Meteo per il Nord/Est

“Su queste zone avremo convezione diurna lungo le Prealpi, in maniera analoga agli Appennini, favorita anche da un flusso umido proveniente dall’Adriatico. Tale flusso causerà un aumento del dew point nei bassi strati anche nelle pianure del Friuli e del Veneto orientale che, unitamente alla presenza di aria fredda in quota (isoterme intorno a -24 °C a 500 hPa), favorirà un aumento del CAPE fino a 1000 J/kg. Tra il pomeriggio e la sera, si attende della convezione a cella singola o multicellulare (DLS intorno ai 10-15 m/s), localmente anche intensa (al limite col livello di pericolosità 1), nelle zone pedemontane lungo le linee di convergenza al suolo generate dal flusso adriatico e dagli outflow dei temporali alpini“, sottolinea PRETEMP. “Si ritiene comunque sufficiente un livello di pericolosità 0 data la mobilità delle celle e i valori di PWAT contenuti (<25 mm). I temporali si espanderanno lungo la costa tra la sera e la prima parte della notte successiva a causa del passaggio di un nucleo di vorticità positiva da nord. Da non escludere la presenza di grandine di piccole dimensioni visto il lapse rate fino a -8 °C nei medi livelli. Esiste inoltre modesta probabilità di qualche fenomeno vorticoso in prossimità delle coste a nord del Delta del Po data da locali aumenti di SREH (>250 m^2/s^2) e LLS>15 m/s e bassi LCL, ma con massimi di CAPE 0-3 km inferiori a 100 J/kg”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: