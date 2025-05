Allerta Meteo: Italia nel caos, sabbia del Sahara, forti temporali e neve in arrivo

MeteoWeb

Dopo giorni dominati da condizioni stabili e temperature sopra la media stagionale, il tempo sull’Italia è pronto a cambiare volto. Una nuova fase meteorologica, segnata da instabilità crescente, piogge, forti temporali, sabbia del Sahara e persino nevicate in quota, si prepara a fare il suo ingresso tra domenica 4 e l’inizio della prossima settimana. Un mix complesso di fenomeni, tipico della primavera avanzata, che vedrà l’interazione tra aria subtropicale e correnti più fresche di origine atlantica.

Cambiamento in arrivo: l’alta pressione perde forza

In queste ore sull’Italia domina ancora un campo di alta pressione, ma i primi segnali di indebolimento sono già in atto. Tra sabato e domenica, infatti, si assisterà a una progressiva diminuzione della pressione sull’area mediterranea, mentre un’area anticiclonica tenderà a rinforzarsi sul Mare del Nord, favorendo la discesa di aria più fresca verso il continente europeo.

Questa configurazione barica darà origine a una blanda circolazione ciclonica sul nostro Paese, che diventerà protagonista a inizio settimana. Un vero e proprio punto di svolta che segnerà il passaggio da un clima stabile e caldo a una fase marcatamente instabile, tipica della primavera più dinamica.

Polvere del deserto e correnti in contrasto

Tra i protagonisti del weekend anche il pulviscolo desertico: correnti in quota di origine subtropicale trasporteranno verso l’Italia grandi quantità di sabbia in sospensione proveniente dal Sahara, con cieli opachi, colorazioni giallastre e visibilità ridotta. Il fenomeno sarà evidente soprattutto domenica, rendendo l’atmosfera più cupa e favorendo la formazione di nubi stratificate a media e alta quota.

Nel frattempo, dalle Alpi si avvicinerà un getto polare, che pur senza un’irruzione diretta, contribuirà a rinfrescare l’aria e alimentare una ciclogenesi sul Centro-Nord Italia, favorendo l’innesco di piogge e temporali anche intensi tra lunedì e martedì.

Domenica: rovesci al Sud e prime nevicate sulle Alpi

Il primo effetto tangibile di questo cambiamento si avrà già domenica 4 maggio, con l’arrivo di rovesci e piogge sulla Sardegna centro-meridionale, in estensione nel pomeriggio verso Lazio meridionale e Campania, dove non si escludono temporali localmente forti.

Sulle Alpi, il fronte freddo in avvicinamento porterà precipitazioni sparse nel pomeriggio, specie nei settori vicini al confine con Svizzera e Austria. La neve farà la sua comparsa oltre i 2000-2200 metri, ma localmente potrà scendere fino a 1800 metri, con depositi di neve bagnata e pesante, tipici del periodo primaverile. Una situazione che impone cautela a chi ha in programma escursioni o attività scialpinistiche.

Nel resto d’Italia la giornata sarà ancora relativamente calda, ma con cieli più nuvolosi e velati per effetto del trasporto sahariano, e con primi piovaschi isolati nell’interno della Toscana e Sicilia centrale.

Lunedì e martedì: fase instabile su gran parte del Paese

L’instabilità si intensificherà all’inizio della prossima settimana, con un vero e proprio peggioramento delle condizioni meteo al Nord e al Centro.

Al Nord , tra lunedì e martedì, sono attese precipitazioni diffuse , localmente abbondanti, accompagnate da rovesci temporaleschi .

, tra lunedì e martedì, sono attese , localmente abbondanti, accompagnate da . Al Centro , i temporali saranno più irregolari , ma comunque frequenti: lunedì su Toscana e Umbria , martedì su Lazio , Marche , Abruzzo e Molise .

, i saranno più , ma comunque frequenti: lunedì su e , martedì su , , e . In Sardegna, il tempo sarà più variabile e ventoso, con precipitazioni più deboli e sporadiche.

Ancora nevicate sulle Alpi, sempre oltre i 2000 metri, ma con possibili abbassamenti temporanei fino a 1800 metri. I passi alpini potranno ricevere nuovi depositi di neve fresca, da tenere in considerazione per la viabilità e la sicurezza in montagna.

Conclusioni: una primavera in piena evoluzione

Il nuovo scenario meteo che si profila sull’Italia rappresenta la classica alternanza primaverile tra fasi calde e stabili e momenti di maltempo anche severo. L’arrivo di sabbia sahariana, temporali forti e neve in quota è il risultato di dinamiche complesse tra masse d’aria molto diverse, che si scontrano in un periodo dell’anno notoriamente instabile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.