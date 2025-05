Allerta Meteo Sardegna: caldo africano in intensificazione, picchi oltre i 36°C

MeteoWeb

L’aria calda di origine subtropicale ha raggiunto in queste ore anche la Sardegna, portando con sé un sensibile rialzo termico e condizioni tipiche da ondata di calore precoce. Mentre sulla Penisola Iberica si registrano anomalie termiche eccezionali per la fine di maggio, anche sull’Italia iniziano a manifestarsi gli effetti dell’avvezione calda, con temperature sopra media e una ventilazione meridionale in progressivo rinforzo.

Avvezione calda in aumento: focus sulla Sardegna

L’afflusso di aria molto calda in quota, associato alla risalita dell’anticiclone subtropicale africano, si è intensificato anche sulla Sardegna, in particolare nella giornata di oggi, 31 maggio 2025. La dinamica è alimentata da una corrente di scirocco in rinforzo, che sta modulando la distribuzione delle temperature al suolo in modo non uniforme.

A causa dell’interazione tra l’orografia locale e la direzione dei venti, i massimi termici si sono concentrati soprattutto sui settori occidentali e settentrionali dell’isola, ovvero le zone maggiormente sottovento rispetto alla circolazione dominante. In queste aree si manifestano con maggiore evidenza gli effetti tipici della massa d’aria subtropicale: compressione adiabatica, subsidenza e una netta riduzione dell’umidità relativa nei bassi strati.

Temperature elevate: i dati più significativi del 31 maggio

Le stazioni meteorologiche sparse sul territorio sardo hanno registrato oggi valori particolarmente elevati, ben superiori alle medie del periodo. Tra le località più calde figurano:

Fraigas – Ozieri (SS): 36,1°C

Martis (SS): 34,0°C

Barumini (VS): 33,7°C

Queste temperature non rappresentano dei record assoluti, ma indicano con chiarezza una significativa anomalia rispetto ai valori climatologici di fine maggio, testimoniando la portata dell’avvezione calda in atto. In molte aree, lo scarto rispetto alle medie stagionali ha superato i +8/+10°C, una soglia che, se confermata anche nei prossimi giorni, potrebbe sollevare preoccupazioni in ambito agricolo e ambientale.

Picco sull’Iberia, ma la Sardegna segue a ruota

Il cuore della massa d’aria subtropicale, in risalita dal Nord Africa, ha interessato con particolare intensità la Spagna e il Portogallo, dove si sono registrate anomalie termiche diffuse superiori ai 10°C rispetto alla norma climatica. In questo contesto, la Sardegna rappresenta una delle prime aree italiane ad avvertire gli effetti diretti di questa configurazione sinottica, fungendo da ponte climatico tra il Mediterraneo occidentale e la nostra penisola.

Non a caso, proprio sull’isola si osservano i segnali più marcati della transizione verso un regime pienamente estivo, caratterizzato da alti geopotenziali, compressione nei bassi strati e una ventilazione che esalta localmente gli effetti del riscaldamento.

Le prospettive: l’anticiclone si espande verso l’Italia

Le proiezioni a medio termine indicano che l’anticiclone africano continuerà ad espandersi verso il Centro-Sud Italia nei prossimi giorni. Dopo la Sardegna, saranno le regioni peninsulari tirreniche e le due isole maggiori a sperimentare i valori termici più elevati. Non si esclude che, entro l’inizio della prossima settimana, si possano superare nuovamente i 35°C in diverse aree interne, specie tra Sicilia, Calabria e Basilicata.

Tuttavia, il quadro non appare del tutto stabile: infiltrazioni di aria più fresca in quota potrebbero attivare fasi temporalesche al Nord, con un netto contrasto tra masse d’aria diverse che andrà monitorato con attenzione.

Conclusione: la Sardegna come apripista dell’estate 2025

La giornata del 31 maggio 2025 segna un momento chiave nell’evoluzione meteorologica di questa fase di transizione stagionale. La Sardegna, come spesso accade, si conferma territorio sentinella per l’arrivo delle prime ondate calde subtropicali. Le temperature elevate registrate, il rinforzo dello scirocco e la struttura termica osservata sono segnali inequivocabili dell’arrivo di un inizio d’estate prematuro e potenzialmente intenso.

