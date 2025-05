Allerta Meteo: Scirocco infernale e +34°C, da domani rovesci e violenti temporali

MeteoWeb

L’Italia si gode una giornata dal sapore decisamente estivo, grazie alla persistenza di un campo di alta pressione che garantisce stabilità e sole su gran parte del Paese. Tuttavia, questo scenario è destinato a cambiare rapidamente: già da domani, una perturbazione di origine atlantica, attualmente in movimento sulla Francia, inizierà a erodere il muro anticiclonico, portando una fase di marcata instabilità, specialmente sulle regioni centro-settentrionali, con il rischio concreto di temporali anche di forte intensità. Nel frattempo, il Sud e le Isole Maggiori vivono un’autentica fiammata africana, sospinti da caldi venti di scirocco.

La giornata odierna vede l’alta pressione ancora saldamente al comando delle operazioni meteorologiche sulla penisola. Questo si traduce in cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su molte regioni. Le temperature sono in ulteriore aumento, soprattutto al Meridione, dove i venti di scirocco stanno giocando un ruolo da protagonista nel pompare aria calda direttamente dal continente africano.

Analizziamo nel dettaglio le aree più calde:

Sardegna: L’isola si conferma la regione più calda, con picchi di temperatura che localmente potranno raggiungere i 32-34°C . Le zone interne, in particolare tra l’Oristanese e il Sassarese, potrebbero sperimentare i valori più elevati, anche a causa dell’ effetto favonico indotto dai venti meridionali che, superando i rilievi montuosi, si surriscaldano ulteriormente ricadendo sottovento.

Anche qui il respiro africano si farà sentire intensamente, con che potranno toccare i in diverse località. Sud Peninsulare: Calabria, Puglia, Basilicata e Campania vedranno termometri attestarsi diffusamente sui 29-30°C , regalando una giornata pienamente estiva.

Domani, Martedì 20 Maggio: brusco cambio di scenario al Centro-Nord, caldo persistente al Sud

La situazione meteorologica è destinata a una significativa evoluzione a partire da domani. La perturbazione atlantica, dopo aver attraversato la Francia, farà il suo ingresso sul Mediterraneo, portando un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Centro-Nord: Saranno queste le aree maggiormente interessate dall’ instabilità . Sin dalle prime ore della giornata, è atteso un aumento della nuvolosità, seguito da rovesci e temporali sparsi , che nel corso della giornata potrebbero assumere carattere di forte intensità , specialmente sulle regioni settentrionali e, successivamente, su quelle centrali tirreniche. Non si escludono grandinate e forti raffiche di vento associate ai fenomeni più intensi. Le temperature subiranno un primo, sensibile calo.

Temperature massime previste nelle principali località nei prossimi giorni:

Per dare un quadro più completo dell’andamento termico, ecco una panoramica delle temperature massime medie attese in alcune città italiane nei prossimi giorni, indicative di questa fase climaticamente dinamica:

Picchi di 31°C: Carbonia si conferma tra le più calde.

si conferma tra le più calde. Intorno ai 30°C: Si prevedono per Foggia, Catania, Benevento, Oristano .

Si prevedono per . Fino a 29°C: Temperature elevate anche a Cagliari, Roma, Caserta, Olbia, Caltanissetta .

Temperature elevate anche a . Massime di 28°C: Attese per Nuoro, Agrigento, Palermo, Avellino, Salerno, Andria, Barletta, Taranto, Napoli .

Attese per . Valori sui 27°C: Si registreranno a Bari, Iglesias, Cosenza, Matera, Pescara, Reggio Calabria, Sassari, Siracusa.

È importante sottolineare che queste sono medie previste e i valori puntuali potrebbero variare.

Analisi sinottica: dalla stabilità anticiclonica all’ingresso della perturbazione

Questa evoluzione è tipica delle stagioni di transizione, sebbene le temperature attuali siano più consone all’estate che alla primavera inoltrata. L’attuale anticiclone di matrice subtropicale, responsabile del bel tempo e del caldo, tenderà a ritirarsi gradualmente verso sud-est sotto la spinta di una saccatura atlantica più organizzata. Questa depressione, affondando dalla Francia verso il Mediterraneo centrale, aprirà la strada a correnti più fresche e instabili che daranno luogo alla formazione di sistemi temporaleschi.

Estate oggi, autunno domani?

L’inizio di settimana ci regala dunque un assaggio d’estate, con condizioni ideali per attività all’aperto, soprattutto nelle regioni meridionali. Tuttavia, è fondamentale non farsi cogliere impreparati dal cambiamento atteso per domani, martedì 20 maggio. Al Centro-Nord, la possibilità di temporali intensi richiede prudenza, specialmente per chi si mette in viaggio o svolge attività all’aperto. Consigliamo di seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti meteorologici per avere dettagli più precisi sull’evoluzione e la localizzazione dei fenomeni più intensi. Un inizio settimana dal sapore estivo, dunque, ma con un cambio di scenario che ci ricorderà che la primavera sa essere ancora molto dinamica.