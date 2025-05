Allerta Meteo Sicilia: domani scuole chiuse a Catania

MeteoWeb

In considerazione delle previste condizioni meteo avverse, come si evince dal bollettino della Protezione Civile regionale con allerta meteo arancione, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha disposto per domani, giovedì 15 maggio, la sospensione delle lezioni scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado, la chiusura dei cimiteri, dei parchi comunali e del Giardino Bellini. Lo rende noto il Comune di Catania.

