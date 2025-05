Allerta Meteo, severo maltempo sull’Adriatico: forti temporali e oltre 5.000 fulmini in 12 ore

MeteoWeb

L’instabilità annunciata dai modelli previsionali è arrivata con una precisione sorprendente, investendo in pieno il versante adriatico della Penisola. Dalla notte tra mercoledì 28 e giovedì 29, un nucleo di aria fredda in quota – la cosiddetta goccia fredda – ha innescato una diffusa attività temporalesca, prima sulle regioni settentrionali, poi in rapida estensione verso Sud.

Forte maltempo tra Veneto, Romagna e Marche: ora tocca a Abruzzo, Molise e Puglia

I primi segnali del peggioramento si sono avuti tra il Veneto orientale, l’Emilia-Romagna e le Marche, dove si sono sviluppati i primi rovesci e temporali a tratti intensi. Nelle ore successive, il peggioramento ha rapidamente interessato anche l’Abruzzo, il Molise e la Puglia garganica, con precipitazioni localmente abbondanti e fenomeni elettrici molto marcati.

Mappa fulminazioni impressionante: oltre 5.000 fulmini sull’Adriatico

Uno degli aspetti più eclatanti di questo passaggio instabile è rappresentato dalla notevole attività elettrica che ha accompagnato il fronte perturbato. Analizzando le mappe delle fulminazioni, è evidente come il sistema abbia seguito un percorso quasi lineare lungo tutto il bacino adriatico, con oltre 5.000 fulmini registrati nelle ultime 12 ore. Si tratta di numeri importanti, indicativi dell’energia latente liberata durante l’ingresso della massa d’aria più fresca.

Ultimi colpi di coda del maltempo prima del cambio di scenario

Questo episodio temporalesco rappresenta l’ultimo respiro di instabilità associato alla configurazione depressionaria che ha interessato il Mediterraneo centrale negli ultimi giorni. Dalle prossime ore, infatti, i modelli previsionali indicano un progressivo rinforzo del promontorio anticiclonico subtropicale, destinato a risalire dal Nord Africa verso l’Italia centro-occidentale.

Alta pressione in arrivo: sole e temperature in rialzo dal weekend

A partire da venerdì 30 maggio, le condizioni meteorologiche sono destinate a mutare in modo sensibile. L’ingresso dell’alta pressione subtropicale favorirà una netta stabilizzazione del tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio e un graduale aumento delle temperature, specie nei valori massimi. Si tratterà di un primo assaggio estivo a tutti gli effetti, che potrebbe consolidarsi nei primi giorni di giugno.

Ultimi temporali, poi parte l’estate

Il passaggio instabile che ha attraversato oggi il versante adriatico e il Sud Italia segna la fine di una fase meteo perturbata e l’inizio di un nuovo capitolo più stabile e caldo. Dopo l’ennesima ondata di temporali e fulmini, la scena sarà presa dall’anticiclone con un clima più mite, ideale anche per le prime giornate di mare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: