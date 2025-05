Allerta Meteo, Sicilia flagellata dai temporali: oltre 10.000 fulmini in poche ore e piogge torrenziali

MeteoWeb

Una nuova, intensa ondata di maltempo ha colpito la Sicilia centro-occidentale, accompagnata da una vera e propria tempesta elettrica. Il responsabile è il ciclone Ines, un vortice di bassa pressione afro-mediterraneo che nelle ultime ore ha dato origine a temporali di forte intensità, generando oltre 10.000 fulmini in un breve lasso di tempo e causando piogge torrenziali e disagi in diverse aree dell’Isola.

Temporali violenti tra Palermo e Trapani: fino a 60 mm di pioggia e primi allagamenti

Le zone maggiormente colpite risultano essere le province di Palermo e Trapani, dove in alcune località si sono superati i 60 mm di pioggia in poche ore. I temporali a carattere autorigenerante, associati a nubi imponenti e sviluppi verticali fino alla tropopausa, hanno causato allagamenti urbani e difficoltà nella circolazione stradale. I centri urbani più esposti si stanno confrontando con criticità legate al rapido deflusso delle acque piovane, mentre le squadre di emergenza sono già all’opera per monitorare eventuali criticità nei bacini idrografici più vulnerabili.

Venti forti e mareggiate sul Messinese: raffiche fino a 70 km/h

All’intensificazione dei fenomeni piovosi si è aggiunto un graduale ma marcato rinforzo della ventilazione, in particolare lungo il settore tirrenico. Raffiche fino a 65-70 km/h sono state registrate nel Messinese, con effetti significativi anche lungo la costa calabrese, dove i venti hanno superato i 40 km/h. La situazione resta particolarmente delicata per le infrastrutture portuali e balneari, soggette a mareggiate e ingressioni marine.

Piogge in aumento sulla Calabria ionica, coinvolte anche Sardegna e Appennini

Il fronte perturbato ha cominciato ad estendere la sua influenza anche ad altre aree del Sud. In Calabria ionica, le prime precipitazioni hanno già portato a 20 mm di accumulo, ma l’intensità è prevista in aumento nel corso delle prossime ore. Anche la Sardegna meridionale e l’Appennino campano-lucano sono stati lambiti da piovaschi sparsi e nuvolosità medio-alta, sebbene con fenomeni al momento poco significativi sotto il profilo pluviometrico.

Centro-Nord ancora al sole, ma un fronte freddo minaccia il Nord-Est

Al contrario, la giornata si è aperta con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, ad eccezione di qualche annuvolamento residuo tra il Friuli Venezia Giulia e le valli interne della Toscana. Tuttavia, un fronte freddo in discesa dall’Europa centro-settentrionale è atteso in avvicinamento alle Alpi orientali: ciò potrebbe determinare un nuovo peggioramento del tempo già nella notte sulle regioni di Nord-Est, con incremento della nuvolosità e possibili rovesci.

Sicilia: il peggio deve ancora arrivare, attesi altri 80 mm entro fine giornata

Secondo le ultime proiezioni modellistiche, l’evoluzione del ciclone Ines non è ancora giunta al suo apice. L’avanzata verso levante del vortice determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla Sicilia, in particolare tra il pomeriggio e la serata. Le zone a maggiore rischio idrogeologico includono il Ragusano, il Siracusano, il Catanese e parte del Trapanese. In queste aree non si escludono accumuli fino a 80 mm entro fine giornata, con possibilità di punte anche superiori in prossimità dei rilievi come Madonie, Nebrodi, l’Etna orientale e le zone interne del Palermitano.

Massima attenzione nelle prossime ore

Il quadro meteorologico attuale richiede elevata attenzione, in particolare nelle aree colpite da forti precipitazioni e raffiche di vento. I cittadini sono invitati a seguire con attenzione le allerte meteo ufficiali e a limitare gli spostamenti non necessari, specialmente nelle zone soggette a frane o allagamenti.

