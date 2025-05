Allerta Meteo Sicilia: nottata tra rovesci improvvisi e freddo in arrivo. Le zone a rischio

MeteoWeb

Una nuova modesta saccatura in quota si appresta a raggiungere la Sicilia tra la serata odierna e la mattina di domenica 25 maggio, portando con sé un quadro meteorologico improntato all’instabilità, ma senza gli elementi tipici di una vera e propria perturbazione organizzata. Il sistema in arrivo, infatti, non darà origine a una depressione strutturata, bensì a un passaggio rapido e limitato nei suoi effetti, che si tradurrà in fenomeni irregolari, localizzati e spesso di breve durata, più probabili nelle zone centro-meridionali e orientali dell’isola.

Sabato 24: prime nubi in arrivo dal Canale di Sicilia, possibili rovesci sulla Sicilia sudorientale

Nel corso del pomeriggio-sera di sabato, il cielo sulla Sicilia tenderà a coprirsi a partire dai settori meridionali, con nubi in risalita dal Canale di Sicilia che si faranno via via più compatte. Saranno le province di Siracusa, Ragusa e parte del Nisseno ad avere le maggiori probabilità di rovesci, sebbene la natura poco organizzata del sistema renderà i fenomeni molto localizzati.

Tra la serata e le ore notturne, non si esclude qualche rovescio anche moderato o forte sulla Sicilia sudorientale, mentre altrove prevarrà una nuvolosità irregolare con scarsa probabilità di pioggia.

Le temperature cominceranno a calare, in particolare nella seconda parte della giornata, con un primo assaggio di un clima più fresco rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno dai quadranti nord-occidentali, in prevalenza di maestrale, con intensità debole o moderata. Di conseguenza, i mari si presenteranno mossi, specie sui settori meridionali e occidentali.

Domenica 25: ultimi rovesci al mattino, poi via libera al sole e al ritorno dell’alta pressione

La mattinata di domenica sarà ancora all’insegna di una certa instabilità residua, con nuvolosità più compatta sui settori tirrenici, orientali e interni della Sicilia. Qui potranno verificarsi brevi rovesci di debole intensità, più probabili tra il messinese, l’ennese e il catanese.

Tuttavia, con il passare delle ore, le condizioni tenderanno a migliorare sensibilmente: nel pomeriggio ampie schiarite si faranno strada da ovest verso est, segnando l’avvio di una fase più stabile che accompagnerà l’isola nei giorni successivi.

Sul fronte termico, le temperature subiranno un ulteriore calo, sia nei valori minimi che massimi, portandosi qualche grado al di sotto delle medie stagionali. Il clima si presenterà quindi decisamente più fresco, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.

I venti resteranno prevalentemente di maestrale, con intensità contenuta, ma bastevole a mantenere i mari mossi, specie lungo le coste esposte del Tirreno e del Canale di Sicilia.

Conclusione: Sicilia tra due fasi, l’instabilità si fa sentire ma il sole è pronto a tornare

Il fine settimana in Sicilia sarà segnato da un breve passaggio instabile, accompagnato da nubi, qualche rovescio e un generale calo termico. Nulla di paragonabile a un peggioramento strutturato: la saccatura in transito porterà fenomeni brevi e disorganizzati, lasciando già spazio, da domenica pomeriggio, a un miglioramento deciso grazie all’espansione dell’anticiclone.

