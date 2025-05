Allerta Meteo Sicilia: nubifragi e violenti temporali in arrivo

MeteoWeb

La Sicilia continua a trovarsi al centro di un contesto atmosferico instabile e dinamico, modellato dalla presenza di un flusso sud-occidentale in quota. Questa corrente, che scorre tra due masse d’aria di natura molto diversa — l’una più fredda, in arrivo dall’Atlantico, e l’altra decisamente più calda, di origine subtropicale — mantiene in tensione il quadro meteorologico dell’Isola ormai da diversi giorni.

Un equilibrio precario tra aria fredda e calda

Questa particolare configurazione sinottica sta favorendo il passaggio di impulsi instabili, responsabili dei recenti e rapidi peggioramenti meteo che hanno interessato la Sicilia con rovesci sparsi e temporali localizzati. Non si è trattato di eventi diffusi o duraturi, ma di episodi brevi e intensi, tipici di situazioni in cui l’atmosfera è “sul filo del rasoio” tra due circolazioni contrastanti.

Nei prossimi giorni non sono attese variazioni significative: il flusso perturbato continuerà ad agire, confermando lo stato di instabilità diffusa. Tuttavia, verso la fine della settimana si prevede un peggioramento più strutturato, con l’arrivo di una vera e propria depressione organizzata in risalita dal Nord Africa, capace di apportare fenomeni più intensi e persistenti.

Cielo velato, Scirocco in rinforzo e polveri in sospensione

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 maggio, il cielo sulla Sicilia sarà in prevalenza nuvoloso per nubi stratificate che andranno progressivamente a ispessirsi nel corso delle ore. Si segnala anche un aumento della concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione, il quale potrà contribuire a rendere i cieli lattiginosi e i tramonti decisamente spettacolari, ma anche a peggiorare la qualità dell’aria.

A partire dal tardo pomeriggio, è atteso l’arrivo delle prime deboli piogge sul settore sud-occidentale dell’isola. Le temperature massime subiranno una lieve flessione, complice la copertura nuvolosa e soprattutto il rinforzo dei venti di Scirocco, che si faranno sostenuti nelle ore serali, in particolare lungo il Canale di Sicilia e sui settori montuosi.

Il moto ondoso dei mari meridionali è previsto in rapido aumento, con condizioni marine che diventeranno agitate nella notte.

Giovedì 15 maggio: piogge intense, temporali e rischio idrogeologico

La vera svolta è attesa nella giornata di giovedì 15 maggio, quando l’intera Sicilia verrà investita da una perturbazione più incisiva. Il cielo si presenterà da subito molto nuvoloso o coperto, con piogge che diverranno via via più estese e abbondanti. Su alcune aree, in particolare il Trapanese, il sud del Palermitano e l’Agrigentino, i modelli previsionali indicano la possibilità di accumuli significativi, compresi tra 40 e 80 mm.

In queste zone non sono esclusi temporali forti o veri e propri nubifragi, con la possibilità di disagi idrogeologici localizzati. La pioggia potrà comunque rappresentare un contributo positivo, garantendo un parziale sollievo ai terreni agricoli e aumentando l’apporto idrico verso gli invasi regionali, attualmente in sofferenza dopo mesi di precipitazioni irregolari.

I venti continueranno a soffiare forti dai quadranti meridionali, mentre le temperature registreranno un ulteriore calo, portandosi su valori inferiori alla media del periodo.

Attenzione e monitoraggio

Il quadro meteo che si delinea per la Sicilia nei prossimi giorni richiede massima attenzione, soprattutto in vista della giornata di giovedì. I segnali sinottici puntano verso un episodio di maltempo intenso e duraturo, che potrebbe generare criticità locali, in particolare nelle zone soggette a fragilità idrogeologica o a rischio esondazione.

Si raccomanda quindi di seguire con costanza gli aggiornamenti ufficiali, di consultare i bollettini della Protezione Civile e di adottare ogni possibile precauzione, soprattutto in caso di spostamenti nelle aree più esposte.

