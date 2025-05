Allerta Meteo Sicilia, rischio nubifragi e allagamenti: il ciclone Ines fa paura

MeteoWeb

Una nuova e insidiosa fase di maltempo sta per colpire la Sicilia. A partire dalla notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, l’isola sarà investita da un’intensa perturbazione di origine afro-mediterranea, alimentata dall’interazione tra aria fredda in discesa dal Nord Europa e un flusso umido subtropicale risalente dall’Africa. L’innesco di questa dinamica atmosferica porterà alla formazione di un vortice ciclonico, battezzato Ines, che si muoverà lungo il Canale di Sicilia, determinando condizioni meteo marcatamente instabili per almeno 48 ore.

Una perturbazione dal profilo autunnale: come si formerà il ciclone Ines

Il cuore della circolazione depressionaria prenderà forma nelle prime ore di giovedì sulle acque meridionali del Mediterraneo, per poi muoversi gradualmente verso nord-est, collocandosi tra la Sicilia e la Sardegna. Il passaggio del minimo depressionario in prossimità delle coste siciliane attiverà forti venti ciclonici, mari molto mossi o agitati e precipitazioni abbondanti, con la possibilità di temporali violenti e locali nubifragi. Venerdì il sistema traslerà verso lo Ionio, ma continuerà a influenzare pesantemente il tempo sulla Sicilia, in particolare sul settore orientale.

La cronologia del maltempo: cosa aspettarsi nelle prossime ore

La situazione inizierà a peggiorare già nella notte tra mercoledì e giovedì, quando le prime piogge deboli o moderate interesseranno il Canale di Sicilia e le aree meridionali dell’isola. Sarà solo l’inizio di un peggioramento più strutturato: giovedì mattina le precipitazioni tenderanno a intensificarsi rapidamente e ad estendersi alla maggior parte del territorio regionale, accompagnate da temporali sparsi e colpi di vento.

Dal pomeriggio, si entrerà nella fase più acuta: sono attese piogge forti e persistenti, con possibilità di nubifragi localizzati soprattutto lungo i versanti occidentali e settentrionali dell’isola. In serata potrebbero verificarsi brevi schiarite sul comparto occidentale, ma su gran parte del territorio continueranno a prevalere condizioni perturbate, con fenomeni più insistenti sulle aree orientali, in particolare tra Catanese, Siracusano e Ragusano.

Venti tempestosi e mari in burrasca: alto il rischio lungo le coste

Oltre alle piogge, un ruolo di primo piano sarà giocato dal vento. La circolazione ciclonica del sistema Ines richiamerà raffiche intense di scirocco e successivamente rotazioni da nord-est. Soprattutto nella mattinata di giovedì, il Canale di Sicilia sarà esposto a venti burrascosi, con raffiche tempestose.

I mari risulteranno molto mossi o agitati: in particolare, si segnala un peggioramento delle condizioni marine nello Stretto di Sicilia, dove la navigazione potrà risultare pericolosa o sconsigliata nelle prossime 24-36 ore.

Temperature in picchiata: clima simil-autunnale su tutta l’isola

L’ingresso dell’aria più fredda in quota comporterà anche un calo significativo delle temperature, che si porteranno su valori decisamente inferiori alla media stagionale. Giovedì sera, in particolare, il clima assumerà caratteristiche quasi autunnali, con massime in forte diminuzione e una sensazione di freddo acuita dal vento forte e dall’umidità persistente.

Possibili criticità idrogeologiche: le zone a rischio

L’intensità e la persistenza dei fenomeni previsti rendono la giornata di giovedì potenzialmente critica dal punto di vista idrogeologico. In particolare, le aree interne e montuose, nonché i bacini idrografici più esposti, potrebbero essere soggetti a rapido accumulo d’acqua e a possibili frane o allagamenti. Le autorità locali raccomandano prudenza negli spostamenti e massima attenzione nei pressi di fiumi, torrenti e pendii instabili.

Conclusione: ciclone Ines, un evento da monitorare con attenzione

L’arrivo del ciclone afro-mediterraneo Ines rappresenta uno degli eventi meteorologici più rilevanti di questa prima metà di maggio. La Sicilia si troverà al centro dell’azione ciclonica, con condizioni meteo avverse che potrebbero durare fino a venerdì. Il consiglio è quello di restare aggiornati attraverso fonti ufficiali come la Protezione Civile, evitare spostamenti non necessari e adottare tutte le misure di prevenzione in caso di allerta idro-meteo diramata nei prossimi bollettini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.