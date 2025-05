Allerta Meteo, da Spagna e Francia si avvicina il nuovo Ciclone: forte maltempo da domani, mercoledì crollo termico

MeteoWeb

Splende il sole finalmente oggi su gran parte d’Italia, anche se al Nord abbiamo i primi annuvolamenti che annunciano l’inizio di un nuovo peggioramento. Intanto le temperature stanno aumentando con +32°C a Catania e Oristano, i picchi più alti nelle isole maggiori, e valori di +27°C in pianura Padana. Domani, martedì 20 maggio, arriverà un nuovo Ciclone che porterà forte maltempo in tutto il Centro/Nord, con fenomeni temporaleschi molto intensi, locali grandinate e addirittura possibili tornado.

Si tratta della tempesta che in queste ore sta flagellando Spagna e Francia, e si avvicina minacciosamente al nostro Paese:

Già nelle prime ore di martedì 20, nella notte e al mattino, avremo piogge sparse e qualche temporale in Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, con un primo calo termico in queste aree. Nel corso della mattinata di martedì, il maltempo inizierà ad estendersi anche al Nord/Est:

La situazione peggiorerà bruscamente nel pomeriggio-sera, con forti temporali in Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Le piogge si estenderanno anche a Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Campania. I fenomeni saranno localmente intensi, specie nel cuore della pianura Padana, in Liguria e in Toscana, dove ci aspettiamo forti temporali, nubifragi e grandinate. Attenzione anche al Giro d’Italia con possibili piogge anche intense sulla cronometro Lucca-Pisa.

Poi, mercoledì 21 maggio le temperature crolleranno in tutt’Italia e inizierà un periodo più freddo, anche al Centro/Sud, con maltempo diffuso da Nord a Sud. Mappe e dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: