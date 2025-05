Allerta Meteo, Squall Line in avvicinamento: imminente forte maltempo su Liguria e Toscana

MeteoWeb

Il peggioramento in atto sul Nord Italia sta assumendo contorni sempre più critici sul versante tirrenico settentrionale. Nelle ultime ore, un’estesa linea di convergenza sul Mar Ligure sta alimentando lo sviluppo di una squall line particolarmente intensa, responsabile di precipitazioni in aumento e potenziali criticità nelle prossime ore tra Levante Ligure e costa toscana.

Questo tipo di configurazione atmosferica si verifica in presenza di venti opposti — in questo caso Scirocco e Libeccio — che, interagendo tra loro, favoriscono la formazione di temporali autorigeneranti. Si tratta di sistemi meteorologici che tendono a restare stazionari per ore sulle stesse zone, provocando rovesci insistenti, allagamenti e un sensibile incremento del rischio idrogeologico.

Focus sulle aree più esposte: Levante Ligure e Toscana costiera

Secondo le più recenti analisi modellistiche, il sistema temporalesco in formazione sul Mar Ligure tenderà a muoversi verso est-nordest, colpendo progressivamente le aree costiere comprese tra la Liguria di Levante e la Toscana settentrionale.

Levante Ligure : nel corso del pomeriggio e della serata si attende una netta intensificazione delle piogge , con temporali localmente forti e accumuli pluviometrici significativi . Le aree collinari interne e i bacini costieri saranno le più vulnerabili a fenomeni di allagamento .

: nel corso del pomeriggio e della serata si attende una , con e . Le aree collinari interne e i bacini costieri saranno le più vulnerabili a . Costa toscana: già dalle prime ore del mattino sono stati segnalati rovesci e temporali su diverse località. Le prossime ore vedranno una probabile persistenza dell’instabilità, con il rischio che i fenomeni si ripresentino a più riprese tra le province di Massa-Carrara, Lucca e Livorno.

Condizioni meteo e impatti attesi

Il quadro meteorologico resta particolarmente instabile, con elementi che rafforzano ulteriormente l’allerta per la popolazione e il territorio:

Venti meridionali in rinforzo : lo Scirocco sarà in graduale intensificazione su tutta l’area ligure-tirrenica, contribuendo al richiamo di aria umida e instabile e rendendo il mare molto mosso , specialmente nel tratto settentrionale del Mar Ligure .

: lo sarà in graduale intensificazione su tutta l’area ligure-tirrenica, contribuendo al richiamo di e rendendo il , specialmente nel tratto settentrionale del . Calo termico localizzato : le temperature tenderanno a scendere nelle zone direttamente interessate dalle precipitazioni , soprattutto tra Nord-Ovest e alta Toscana .

: le tenderanno a scendere nelle zone direttamente interessate dalle , soprattutto tra e . Rischi idrogeologici: l’instabilità odierna si innesta su un territorio già reso vulnerabile da recenti episodi piovosi. Ciò accresce il potenziale di frane superficiali, colate detritiche e piene improvvise nei corsi d’acqua minori.

Conclusioni: attenzione alta tra Liguria e Toscana nelle prossime ore

La combinazione tra la linea di convergenza e la struttura temporalesca autorigenerante sul Mar Ligure rappresenta una delle configurazioni più critiche per la zona tra Levante ligure e Toscana settentrionale. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’intensità dei fenomeni e l’estensione degli impatti, ma il rischio di temporali violenti e allagamenti localizzati è concreto.

Si consiglia ai residenti delle aree a rischio di seguire con attenzione gli aggiornamenti emessi dai servizi meteorologici regionali e dalla Protezione Civile, pronti ad attivare eventuali stati di allerta o misure precauzionali in base all’evoluzione della situazione.

