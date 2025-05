Allerta Meteo, il Super Ciclone Afro-Mediterraneo è vicinissimo: tre giorni di maltempo estremo, non solo al Sud! MAPPE e DETTAGLI

MeteoWeb

Ci siamo. Il Super Ciclone Afro-Mediterraneo sta arrivando: si trova sul Maghreb ed è ormai vicinissimo all’Italia, tanto che sta già oscurando il sole con le prime nubi che avvolgono Sardegna e Sicilia in queste ore. Gli ultimi aggiornamenti dai modelli confermano il maltempo estremo dei prossimi tre giorni: giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 maggio. Una previsione che su MeteoWeb avevamo lanciato con 8-9 giorni di anticipo, parlando del Ciclone del 15-17 Maggio e che viene confermata al 100% seppur a lungo termine, confermando i grandi passi avanti che ha compiuto la meteorologia negli ultimi anni.

Spettacolari le immagini satellitari che illustrano la risalita del Ciclone dal Nord Africa all’Italia in tempo reale, mentre anche oggi nascono forti temporali pomeridiani in varie zone del Nord e nell’Appennino centro-meridionale:

Ancor più eloquente la posizione del Ciclone allargando lo sguardo dal satellite verso il Nord Africa, con la risalita delle nubi temporalesche più pericolose dal cuore del Sahara. Da lì raggiungeranno l’Italia nelle prossime ore, provocando maltempo estremo al Sud (ma non solo).

Allerta Meteo per domani, giovedì 15 maggio

Domani, giovedì 15 maggio, il maltempo inizierà subito a fare sul serio sin dalle prime ore del mattino. Il fronte temporalesco risalirà da Algeria e Tunisia verso il Sud Italia, colpendo duramente Malta e le isole del Canale di Sicilia con forti temporali. I primi forti temporali si abbatteranno sulla Sicilia occidentale, ma già dal mattino pioverà in tutta l’isola, nel Sud della Calabria e nel Sud della Sardegna:

Nel pomeriggio-sera inizierà la fase clou del maltempo, con temporali che provocheranno piogge alluvionali in Sicilia, in rapida risalita su Calabria e Puglia. Forti temporali colpiranno anche Lazio e Campania, e il Nord/Est con l’irruzione di una forte bora che riporterà la neve sulle Alpi orientali, la grandine in pianura e un freddo molto intenso.

Il maltempo continuerà venerdì 16, molto forte in tutto il Centro/Sud, con il Ciclone che si sposterà sul mar Jonio e un netto calo delle temperature in tutto il meridione. Attenzione anche ai fenomeni estremi che persisteranno sabato 17. Tutte le mappe e i dettagli nel video:

L’evoluzione successiva, ancora maltempo la prossima settimana:

