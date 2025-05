Allerta Meteo: supercelle in arrivo oggi al Nord, rischio grandinate e downburst

MeteoWeb

L’atmosfera sulla nostra Penisola è prossima a una fase di severa instabilità. Un graduale riscaldamento ha caricato i bassi strati di calore e umidità, creando un’elevata energia potenziale pronta a liberarsi. L’imminente ingresso di una “goccia fredda” in quota, a partire dal pomeriggio-sera di oggi, Mercoledì 28 Maggio, e per tutta la giornata di Giovedì 29, agirà da detonatore, innescando fenomeni temporaleschi di forte intensità, con un concreto rischio di SUPERCELLE, grandinate di medie dimensioni e violente raffiche di vento (downburst) su alcune aree del Paese. Massima attenzione richiesta, soprattutto al Nord Italia nelle prossime ore. Analizziamo nel dettaglio le zone più a rischio e l’evoluzione prevista.

Atmosfera surriscaldata: il carburante per temporali violenti

Nelle ultime ore, abbiamo assistito a un progressivo aumento delle temperature e dell’umidità nei bassi strati atmosferici su diverse parti d’Italia. Questo processo ha portato a un considerevole accumulo di “energia potenziale convettiva disponibile” (nota in gergo tecnico come CAPE). Si tratta, in termini più semplici, del “carburante” (calore e vapore acqueo) che, in presenza di un adeguato meccanismo di innesco, può alimentare la formazione di imponenti sistemi temporaleschi. Più alta è questa energia, maggiore è la probabilità di fenomeni violenti.

La “goccia fredda“: la scintilla che innesca l’instabilità

A fungere da “scintilla” o meccanismo di sollevamento forzato dell’aria calda e umida preesistente sarà una “goccia fredda“: un nucleo di aria più fredda isolato in quota, che si appresta a fare il suo ingresso sull’Italia. Contrastando con l’aria più calda sottostante, questa struttura depressionaria destabilizzerà significativamente la colonna atmosferica, favorendo moti convettivi rapidi e intensi.

MASSIMA ALLERTA NORD ITALIA: rischio SUPERCELLE tra oggi pomeriggio/sera e Giovedì 29

Le prime aree a sperimentare un severo peggioramento saranno le regioni settentrionali.

Timing dell’Evento: L’instabilità inizierà a manifestarsi in modo marcato tra il pomeriggio e la sera di oggi, Mercoledì 28 Maggio , proseguendo poi per l’intera giornata di Giovedì 29 Maggio .

L’instabilità inizierà a manifestarsi in modo marcato , proseguendo poi per l’intera giornata di . Dinamica: I primi violenti temporali si svilupperanno sulle Alpi, per poi estendersi rapidamente e con maggiore intensità alle vicine pianure.

Le zone a più alto rischio supercelle e fenomeni estremi:

Gli esperti meteorologi pongono l’accento sulla criticità della situazione in particolare su:

Lombardia Sudorientale

Emilia Romagna (specialmente i settori settentrionali e occidentali della regione)

(specialmente i settori settentrionali e occidentali della regione) Veneto

Friuli Venezia Giulia

Su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolare, si prevede la formazione di una pericolosa “zona di convergenza“. Qui interagiranno masse d’aria con caratteristiche nettamente diverse: da un lato, le correnti molto calde e umide richiamate dal Mar Adriatico nei bassi strati; dall’altro, l’aria significativamente più fredda in quota, pilotata da una vasta area ciclonica con centro sul Nord Europa. Questo contrasto esasperato è l’ingrediente ideale per lo sviluppo dei sistemi temporaleschi più organizzati e violenti.

Cosa sono le supercelle e i rischi associati:

In queste aree, il rischio principale è la formazione di SUPERCELLE. Si tratta di temporali particolarmente estesi e persistenti, caratterizzati da una rotazione interna (mesociclone), che li rende capaci di produrre:

Grandinate di medie dimensioni: Chicchi di grandine con diametro anche di alcuni centimetri, potenzialmente dannosi per coltivazioni, auto e coperture.

Chicchi di con diametro anche di alcuni centimetri, potenzialmente dannosi per coltivazioni, auto e coperture. Forti raffiche di vento (Downburst): Intense correnti discendenti che, impattando il suolo, si espandono orizzontalmente a grande velocità (anche oltre i 100 km/h), causando danni simili a quelli di una tromba d’aria, ma su un’area più estesa e con direzione lineare.

Intense correnti discendenti che, impattando il suolo, si espandono orizzontalmente a grande velocità (anche oltre i 100 km/h), causando danni simili a quelli di una tromba d’aria, ma su un’area più estesa e con direzione lineare. Intense precipitazioni: Piogge torrenziali concentrate in breve tempo, con possibili locali allagamenti.

Evoluzione successiva: il fronte freddo scivola su adriatico e sud

Dopo aver interessato il Nord, il sistema perturbato, evolvendo in un fronte freddo più definito, si muoverà progressivamente verso sud-est. Questo significa che l’instabilità, seppur con caratteristiche potenzialmente diverse rispetto al Nord (minore probabilità di supercelle diffuse, ma comunque rischio elevato), raggiungerà anche:

Parte dei settori adriatici (incluse Marche, Abruzzo , Molise)

(incluse Marche, , Molise) Le regioni del Sud Italia

Su queste zone, specialmente nella giornata di Giovedì 29 Maggio e prime ore di Venerdì 30, sono attesi forti temporali, che potranno essere accompagnati da improvvise e intense grandinate e forti colpi di vento. Anche qui, l’energia potenziale accumulata nei giorni scorsi contribuirà all’intensità dei fenomeni.

La svolta: miglioramento atteso da Venerdì 30 Maggio

Questa fase di maltempo acuto, seppur intenso, non sarà duratura. Già da Venerdì 30 Maggio in avanti, le condizioni meteorologiche sono previste in graduale e sensibile miglioramento su gran parte della Penisola. Questo grazie alla progressiva avanzata di un anticiclone di origine subtropicale, che riporterà stabilità atmosferica e un nuovo aumento delle temperature, questa volta in un contesto più asciutto.

Massima attenzione nelle prossime ore

L’Italia si appresta ad affrontare 24-48 ore meteorologicamente molto dinamiche e potenzialmente pericolose, soprattutto al Nord già da oggi pomeriggio/sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: