Allerta Meteo: temporali violenti si spostano verso l’Adriatico, rischio grandine

Una nuova ondata di maltempo ha colpito l’Italia centro-settentrionale nel corso della tarda mattinata di oggi, con il fronte temporalesco che ha progressivamente lasciato le regioni nord-occidentali per dirigersi verso est, interessando vaste aree della Val Padana e l’intero versante adriatico.

Migliora al Nord-Ovest, ma piogge insistenti a Est

Dopo aver scaricato piogge localmente intense tra Lombardia e Piemonte durante le prime ore del giorno, il sistema perturbato ha iniziato a traslare verso levante, favorendo un generale miglioramento sulle aree occidentali del Nord Italia. Le prime schiarite hanno interessato il Piemonte e la Lombardia occidentale, mentre la perturbazione ha raggiunto in pieno il Veneto, l’Emilia orientale e parte del Friuli Venezia Giulia, determinando piogge diffuse e localmente persistenti.

Temporali sul Delta del Po e Adriatico sotto osservazione

Particolare attenzione è stata rivolta alla zona del Delta del Po, dove si sono sviluppati nuclei temporaleschi di una certa intensità, capaci di generare forti rovesci in rapida successione. Il contrasto tra l’aria fresca in discesa da nord-ovest e le masse d’aria più umide e miti presenti in loco ha favorito la formazione di celle temporalesche organizzate, in grado di spostarsi velocemente verso le coste.

Nel frattempo, una linea temporalesca piuttosto estesa si è attivata anche lungo il crinale appenninico centro-orientale, interessando in sequenza San Marino, le Marche settentrionali e l’Abruzzo settentrionale, dove si segnalano rovesci intensi e locali colpi di vento.

Possibili temporali anche lungo le coste adriatiche

Secondo le proiezioni modellistiche aggiornate, non si esclude lo sconfinamento di alcuni temporali fin verso le coste dell’Adriatico centrale nel corso del pomeriggio, specie tra il litorale marchigiano e quello abruzzese. Qui, l’interazione tra venti orientali al suolo e flussi più freschi in quota potrebbe ancora dar luogo a fenomeni improvvisi e localizzati, talvolta accompagnati da grandine di piccola dimensione.

Attenuazione in serata: torna la stabilità

La buona notizia è che i fenomeni tenderanno ad attenuarsi con il passare delle ore, grazie all’allontanamento verso sud-est del fronte instabile e alla progressiva rimonta di un campo di alta pressione da ovest. In serata, il tempo tornerà a migliorare su gran parte delle regioni coinvolte, lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi e temperature in lieve calo.

Conclusioni: un’Italia ancora nel segno dell’instabilità, ma con segnali di tregua

Quella di oggi è stata l’ennesima giornata caratterizzata da instabilità atmosferica, che ha messo nuovamente in luce la vulnerabilità del nostro territorio ai rapidi cambiamenti del tempo. Tuttavia, la tendenza per le prossime ore è orientata verso un progressivo ritorno alla normalità, con schiarite sempre più ampie e fenomeni in progressivo esaurimento.

