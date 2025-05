Allerta Meteo, venerdì con temporali e grandine: ecco le regioni colpite dal maltempo oggi

MeteoWeb

Allerta Meteo anche oggi, venerdì 9 maggio 2025, per il rischio rovesci e temporali, piogge intense e grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Tra Centro e Nord Italia “persiste una zona di bassa pressione in quota con aria fredda e instabile che porta a sviluppare rovesci e temporali a cella singola sulle zone montuose e sulle aree di convergenze della brezza al pomeriggio, mentre al suolo non si rilevano depressioni degne di note. Un livello 0 è stato emesso per grandine piccola e scrosci di pioggia persistenti“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Da Sud, “fino a Basilicata, Puglia scorre un ramo della corrente a getto, con venti fino a 40 m/s a 300 hPa, in cui si inserirà un piccolo cavo d’onda da sudovest, associato a una piccola anomalia di PV in moto dal Tirreno meridionale verso Calabria e Puglia. È possibile lo sviluppo di un temporale forte in Calabria, con grandine fino a medie dimensioni e piogge intense, tuttavia mobili, per cui è stato emesso un livello 1“, sottolinea PRETEMP.

Allerta Meteo per Nord Italia e Appennini

Su queste zone “l’instabilità diurna sarà dovuta esclusivamente al soleggiamento e al freddo in quota; il CAPE di 5-700 J/Kg si concentrerà in prossimità delle convergenze delle brezze e delle zone montuose. A causa degli shear pressoché assenti, solo in una seconda fase i cold pool potranno innescare altre celle in aperta pianura. Non è esclusa la formazione di una tromba marina o landspout tra notte e mattino tra Romagna e basso Veneto per una concentrazione di CAPE 0-3 km. Sulle regioni appenniniche del centro le brezze orientali dovrebbero innescare celle sparse sul lato adriatico a carattere semistazionario, mentre la regione tirrenica dovrebbe rimanere sottovento“.

Sud Italia

Su queste zone “gli shear saranno decisamente più sostenuti, specialmente lo speed shear 0-6 km, che si porterà sui 20-30 m/s. Le condizioni di migliore instabilità sono in Sicilia (MLCAPE > 1 Kj/Kg), tuttavia l’innesco è dubbio per la mancanza di una chiaro boundary al suolo, dove soffieranno correnti da NE, che tra l’altro dovrebbero inibire fenomeni vorticosi. La convergenza dei venti tra sudovest con un nord tra 850 e 700 hPa sarà tra mar Tirreno e Calabria, dove i rilievi potrebbero fornire un ulteriore aiuto allo sviluppo di convezione organizzata. I radiosondaggi mostrano un moderato CAPE skinny, e inoltre sarà presente una lingua di aria calda e umida con alta theta e tra 850 hPa 700 hPa, che porterà i valori di PWAT fino a 30 mm. È possibile un temporale intenso con piogge e grandine nel pomeriggio“, conclude il bollettino.

