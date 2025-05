Allerta Meteo, temporali imminenti: pioggia, vento e grandine su diverse regioni

MeteoWeb

L’instabilità atmosferica non dà tregua al nostro Paese. Nuovi temporali, rovesci violenti e possibili grandinate si stanno preparando a colpire diverse regioni italiane tra oggi e domani. La situazione resta particolarmente critica a causa di una circolazione ciclonica ancora attiva sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

Un contesto meteorologico insidioso: ecco cosa sta succedendo

L’assetto barico attuale è tutt’altro che stabile. Sulle coste occidentali della Francia si sta approfondendo un nuovo vortice ciclonico atlantico, che spinge verso l’Italia masse d’aria instabili di origine oceanica. Questo flusso umido e perturbato entra in contrasto con aria più calda preesistente, generando le condizioni ideali per la formazione di temporali intensi.

Il maltempo non arriverà in modo omogeneo: inizialmente si tratterà di fenomeni sparsi e locali, ma con il passare delle ore – e soprattutto nel corso del pomeriggio – l’attività convettiva si intensificherà, rendendo il rischio più esteso e diffuso.

Le aree più esposte al rischio temporali e grandinate

Secondo le ultime analisi meteorologiche, il Nord Italia sarà tra le zone più colpite. In particolare, la fascia del Nordovest – comprendente Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e l’intero comparto alpino e prealpino – dovrà fare i conti con temporali di forte intensità, accompagnati da colpi di vento e possibili grandinate localizzate.

Anche il Centro Italia non sarà risparmiato. Le prime avvisaglie di instabilità si manifesteranno lungo la dorsale appenninica, ma i fenomeni tenderanno a scendere rapidamente verso le pianure e le coste adriatiche, con particolare attenzione per Marche, Abruzzo e Molise.

Al Sud, la situazione si evolverà in modo analogo: i temporali prenderanno piede inizialmente lungo i rilievi appenninici per poi estendersi alle zone collinari e costiere. Le regioni peninsulari meridionali saranno pertanto coinvolte in una fase piuttosto instabile, con rovesci sparsi, intensificazioni temporalesche e qualche colpo di vento.

Sicilia e Sardegna: clima più clemente ma non del tutto stabile

Le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, vivranno una giornata improntata alla variabilità, con cieli spesso nuvolosi e temperature in lieve calo. Tuttavia, la probabilità di piogge significative resta contenuta rispetto al resto della Penisola. Le condizioni, pur incerte, dovrebbero mantenersi nel complesso più asciutte.

Allerta della Protezione Civile: attenzione alle prossime ore

Alla luce del quadro previsto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo gialla per rischio temporali su alcune regioni del Centro. In particolare, l’allarme riguarda Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, dove saranno possibili rovesci intensi, raffiche di vento e grandinate.

Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore centrali del giorno e nel tardo pomeriggio, quando l’attività temporalesca raggiungerà la sua massima intensità. Resta inoltre elevato il pericolo per attività all’aperto, escursioni e viabilità extraurbana.

Perché questi fenomeni stanno diventando sempre più frequenti?

L’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi in Italia non è più un caso isolato, ma parte di una tendenza globale legata ai cambiamenti in atto nella circolazione atmosferica e agli effetti della crisi climatica. Il Mediterraneo, infatti, è una delle aree più sensibili del pianeta ai mutamenti climatici e risponde con maggiore instabilità e violente ondate di maltempo anche in primavera.

L’instabilità continua a dominare il quadro meteo

Il maltempo di queste ore è solo l’ennesimo segnale di una primavera estremamente dinamica, dove l’anticiclone fatica ad affermarsi in modo stabile e duraturo. Per i prossimi giorni sarà fondamentale seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e le eventuali nuove allerte, affidandosi solo a fonti ufficiali e previsioni certificate.

