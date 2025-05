Allerta Meteo, temporali in Emilia-Romagna: violenta grandinata nel Parmense e nuove celle in arrivo a Est

MeteoWeb

Il fronte temporalesco che ha interessato l’Emilia occidentale tra la notte e le prime ore del mattino di martedì 27 maggio 2025, continua a spostarsi verso est, seguendo una traiettoria ben delineata dai principali modelli previsionali. Dopo aver colpito il piacentino e il parmense, il sistema perturbato si dirige ora verso la Romagna, dove nelle prossime ore potrebbero svilupparsi nuovi fenomeni localmente intensi.

Violenta grandinata a Soragna: danni e sorpresa all’alba

Uno degli episodi più significativi della mattinata si è verificato a Soragna, in provincia di Parma, dove una grandinata di forte intensità ha colpito l’abitato intorno all’alba. Le dimensioni dei chicchi e l’intensità della precipitazione hanno provocato danni a veicoli e coltivazioni, oltre a disagi sulle strade urbane ed extraurbane. Per allagamento di un sottopasso sulla “Tangenziale Sud” di Parma è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Piacenza. Il traffico è deviato e personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità. Si tratta di un evento che conferma la natura instabile e potenzialmente severa della linea temporalesca in transito sull’Emilia.

Rovesci e temporali in arrivo sulla Romagna: attenzione tra tarda mattinata e pomeriggio

Secondo le proiezioni aggiornate, nel corso della mattinata e fino alle prime ore del pomeriggio, sarà la Romagna a trovarsi nel mirino dei fenomeni temporaleschi. In particolare, tra il ravennate e il forlivese si prevede il possibile sviluppo di celle convettive locali, con precipitazioni sotto forma di rovesci rapidi o brevi temporali, capaci comunque di generare accumuli significativi in poco tempo.

Le aree collinari e appenniniche saranno quelle con il maggior rischio di fenomeni localizzati, anche se la tendenza generale è verso un progressivo esaurimento dei fenomeni man mano che il fronte perde vigore e si allontana verso l’Adriatico.

Tendenza per il pomeriggio e sera: miglioramento in pianura, instabilità residua sui rilievi

Nel corso del pomeriggio, le condizioni tenderanno a migliorare sulle pianure emiliane e romagnole, con l’allontanamento del fronte perturbato verso est. Tuttavia, la variabilità atmosferica resterà attiva sui rilievi, dove saranno ancora possibili rovesci sparsi a evoluzione diurna, legati al riscaldamento del suolo e alla persistenza di aria umida nei bassi strati.

Mercoledì 28 maggio: giornata più stabile, ma attenzione alle ore serali

Per la giornata di mercoledì 28 maggio, le previsioni indicano un contesto più tranquillo e asciutto, almeno fino al tardo pomeriggio:

Cielo : in prevalenza poco nuvoloso o parzialmente velato per il transito di nubi alte e stratificate .

: in prevalenza per il transito di . Precipitazioni: assenza di fenomeni significativi fino alle ore centrali, salvo rovesci isolati in serata tra la bassa pianura orientale e i settori compresi tra ferrarese e ravennate.

Sebbene non si prevedano criticità, sarà comunque opportuno monitorare l’evoluzione serale, poiché l’instabilità potrebbe ripresentarsi in forma più attiva tra la notte e le prime ore di giovedì.

Fase a tratti instabile, ma in graduale attenuazione

La fase di maltempo localizzato che ha colpito l’Emilia occidentale è destinata a esaurirsi gradualmente nel corso della giornata, lasciando spazio a condizioni meteo più stabili, specie sulle pianure. Tuttavia, l’atmosfera si mantiene ancora moderatamente instabile, con il rischio di episodi temporaleschi residui in Romagna, specie lungo i rilievi.

Il quadro generale appare in miglioramento per la giornata di mercoledì, ma con una certa attenzione ancora rivolta alle ore serali, quando il ritorno di nubi più compatte potrebbe riportare qualche isolato rovescio tra Est Emilia e Romagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.