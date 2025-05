Allerta Meteo per temporali pomeridiani e grandine: ecco dove | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo per maltempo in arrivo, dovuta a convezione di stampo pomeridiano. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 10 maggio, “il campo di geopotenziale in quota sarà in aumento e livellamento sul dominio previsionale, mentre una saccatura atlantica si approfondirà progressivamente sulla Penisola Iberica. Nelle prime ore della giornata, residua instabilità legata all’aria fredda in quota interesserà il Nord/Ovest mentre nelle ore centrali si avrà un aumento di fenomenologia convettiva di stampo pomeridiano attivata da brezze e da locali schiarite in prevalenza sui settori appenninici centro-settentrionali. Gli scenari previsti sono compatibili con un livello di pericolosità 0 per temporali moderati e grandine di piccole dimensioni“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Mappa e dettagli

In continuità con la serata di ieri, nelle prime ore di oggi “residua instabilità associata all’afflusso di aria fredda in quota interesserà i settori nord-occidentali di Pianura con convezione isolata low-topped in presenza di modesta instabilità in prevalenza nei bassi strati“, spiega PRETEMP.

Nelle ore centrali “è prevista convezione di stampo pomeridiano su Appennini Centro-Settentrionali e su Alpi e Prealpi con aumento di theta-e nei bassi livelli in presenza di modesta instabilità MLCAPE < 400 J/kg e DLS intorno a 10 m/s. Saranno pertanto possibili celle convettive singole seppur poco mobili ma che non produrranno cumulati significativamente alti dati i valori di PWAT massimi intorno a 20 mm. Non si esclude anche la formazione di grandine di piccole dimensioni a causa della residua aria relativamente fredda in quota. Sull’Appennino Meridionale, Sicilia e Sardegna le forzanti sono meno intense ma sono comunque previsti deboli rovesci orografici“.

In tarda serata “un corposo flusso umido da sud-ovest associato a una saccatura in via di approfondimento sulla Penisola Iberica transiterà sul Canale di Sardegna. A tale evoluzione sarà probabilmente associato un sistema convettivo multicellulare esteso che potrebbe interessare marginalmente le coste meridionali sarde“, conclude PRETEMP.

