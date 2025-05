Allerta Meteo Toscana: domani pioggia, temporali e mareggiate

MeteoWeb

Ancora instabile il tempo in Toscana. Per la giornata di domani, giovedì 22 maggio, la Sala operativa unificata della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti nelle aree orientali della regione, dal Mugello fino alla Valdichiana e al bacino dell’alto Ombrone grossetano, che sarà in vigore dalle ore 13 fino alla mezzanotte. A causa dei forti venti di Libeccio, codice giallo per mareggiate su costa centro-settentrionale e arcipelago dalle 16 di domani fino alla mezzanotte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.