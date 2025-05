Allerta Meteo Toscana, temporali forti da stasera: allarme arancione

MeteoWeb

Allerta meteo arancione in Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 8 di domani, lunedì 5 maggio, fino al termine della giornata. Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti già a partire dalle 21 di questa sera sulla Toscana nordoccidentale. Lo rende noto sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, invitando a prestare “massima attenzione, il sistema di Protezione Civile della Toscana è pronto ad intervenire in caso di necessità”. Dalla sera di oggi, spiega Giani, è previsto un aumento dell’instabilità su tutta la regione con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone interne centro-settentrionali.

I temporali, anche di forte intensità, potranno risultare localmente stazionari, più probabilmente tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. Cumulati massimi fino a 100-150mm o localmente superiori sul nord-ovest (più probabili sui rilievi) e localmente tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. Sul resto delle zone centro settentrionali cumulati massimi fino a 40-60mm. Nei temporali, intensità fino a 30-50mm/h.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.