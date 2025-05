Allerta Meteo Toscana: continuano rovesci sparsi e temporali

MeteoWeb

Tra oggi e domani, mercoledì 7 maggio, continuano in Toscana condizioni di instabilità, anche se i fenomeni tendono ad attenuarsi, con rovesci sparsi o locali temporali soprattutto nelle aree centro-meridionali. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha quindi aggiornato l’allerta meteo gialla emessa nella giornata di ieri. La principale novità riguarda il bacino dell’Ombrone grossetano, nei tratti medio e costiero, dove, dalle ore 16 di oggi fino alle ore 8 di domani mattina, è previsto codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale.

Fino alle ore 20 di stasera, martedì 6, codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali nella Toscana centro-meridionale.

