Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento forte

Una perturbazione da Nord/Est, in rapido transito sulla Toscana nella nottata, porterà venti forti e piogge sparse. La Sala operativa unificata della Protezione civile ha diramato un’allerta meteo codice giallo per venti forti che interesserà dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, venerdì 16 maggio, tutto il territorio regionale ad esclusione di Versilia e Lunigiana. Si prevedono raffiche fino a 50-60 km/h in pianura e fino a 60-80 km/h in collina.

