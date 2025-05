Allerta Meteo Trentino, tempo instabile dal pomeriggio: domani piogge diffuse

MeteoWeb

Meteotrentino comunica che al pomeriggio-sera di oggi infiltrazioni di aria più fresca e instabile in quota, associate al riscaldamento diurno, favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali, soprattutto in prossimità dei rilievi. Analogamente a quanto accaduto ieri, anche oggi saranno possibili precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette, raffiche di vento e grandine di piccole o al più medie dimensioni.

Domani, giovedì 22 maggio, è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica con precipitazioni diffuse e a tratti persistenti specie sui settori meridionali e occidentali dove, entro sera, potranno mediamente cadere 40-60mm o più di pioggia. Le precipitazioni, soprattutto durante le fasi più intense, potranno localmente assumere carattere temporalesco; le temperature massime subiranno un forte calo e la quota neve tenderà ad abbassarsi fino a 2400 metri s.l.m. circa o localmente più in basso. I venti, dal pomeriggio, tenderanno a rinforzare da Nord.

Venerdì 23 maggio, temporaneo e parziale miglioramento, mentre sabato 24 è prevista maggior variabilità per il passaggio di una saccatura in moto verso sud-est. Tempo più stabile è atteso domenica.

