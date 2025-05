Allerta Meteo Trentino: da stasera piogge intense, neve a 2.000 metri

MeteoWeb

Meteotrentino conferma la previsione di un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore e soprattutto dalla sera odierna, nella prossima notte e domani, quando potranno verificarsi rovesci e temporali via via più diffusi. I temporali potranno risultare localmente forti: su aree ristrette saranno possibili piogge intense, grandine di piccole o al più medie dimensioni e forti raffiche di vento. La previsione dei quantitativi di precipitazione è affetta da notevole incertezza ma entro la mattina di martedì probabilmente cadranno mediamente 30 – 50mm di pioggia e localmente più di 70mm. La prossima settimana le temperature massime subiranno un forte calo e saranno sotto la media del periodo; la quota neve scenderà fino a circa 2000 – 2300 metri s.l.m..

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

