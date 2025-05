Allerta Meteo, ultime ore di fresco e instabilità al Sud per la goccia fredda Italo-Balcanica. Cosa succederà dopo

MeteoWeb

Tutto esattamente come previsto. Il Sud Italia sta vivendo un’altra giornata dai caratteri autunnali, soprattutto in Puglia, Basilicata, Calabria, dove continuano anche nel pomerigigo piogge sparse e locali temporali provocati dalla goccia fredda Italo-Balcanica in scivolamento sull’Adriatico. Fa fresco come se fossimo a novembre, con temperature costantemente inferiori ai +20°C in molte località anche costiere della Puglia, dove piove a dirotto da stamani con +16/+17°C.

Nel pomeriggio abbiamo avuto anche gli attesi temporali pomeridiani nel Lazio centro-meridionale. Esattamente come da copione. Splende il sole, invece, al Nord e in Sardegna con temperature in aumento: varie località hanno raggiunto i +28°C con qualche picco di +29°C nella giornata di oggi. Anche domani, venerdì 30 maggio, la situazione sarà analoga: ancora fresco e residua instabilità al Sud, con forti venti settentrionali, e sempre più caldo al Nord/Ovest, con i primi picchi di +30°C in Piemonte.

Poi cambia tutto: in modo lento e graduale a partire dal weekend che ci condurrà a giugno, e quindi all’estate meteorologica, le temperature aumenteranno in modo più significativo. Ma senza picchi particolarmente estremi. E la prossima settimana avremo ancora forti temporali al Nord. Tutti i dettagli nel video:

