Allerta Meteo Umbria: piogge e temporali nel pomeriggio

Allerta meteo gialla in tutta l’Umbria per oggi, martedì 6 maggio. Previsto tempo instabile con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense nel pomeriggio, soprattutto nei settori meridionali e lungo la dorsale appenninica. I fenomeni sono attesi in attenuazione dalla serata. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi nelle ore centrali, per poi calare d’intensità in serata. Le temperature saranno in diminuzione, in particolare le massime. Le precipitazioni della notte non hanno causato danni.

Miglioramento delle condizioni meteo per la giornata di domani, anche se l’instabilità dovrebbe persistere per tutta la settimana.

