Allerta Meteo Valle d’Aosta: rischio nevicate e temporali tra il 7 e l’8 maggio

La Valle d’Aosta si prepara a vivere due giornate di maltempo tra il 7 e l’8 maggio 2025, con un peggioramento sensibile delle condizioni atmosferiche già a partire dalla notte. Le temperature scenderanno, la neve tornerà a cadere anche sotto quota 2000 metri e le precipitazioni saranno localmente intense. Si tratta di un’ondata di maltempo legata a una circolazione depressionaria alimentata da correnti più fresche in discesa dal Nord Europa.

Correnti fredde e instabilità: cosa sta succedendo sul fronte meteo

L’irruzione di aria più fredda dai quadranti settentrionali dell’Europa sta alimentando una circolazione di bassa pressione che coinvolgerà gran parte del Nord-Ovest italiano, con effetti evidenti soprattutto su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. In queste regioni la settimana sarà dominata da cieli coperti, piogge ricorrenti, rovesci e anche temporali intensi. Le temperature subiranno un calo sensibile, con valori massimi che difficilmente supereranno i 15-18°C, specie nelle valli alpine e prealpine.

Neve in discesa fino a 1700 metri: i dettagli per mercoledì 7 maggio

La giornata di mercoledì 7 maggio si aprirà con cieli nuvolosi e piogge diffuse, soprattutto nella prima parte della giornata. I fenomeni saranno più intensi lungo le aree di confine orientali, a ridosso del Piemonte. Tra la notte e il mattino la neve tornerà a scendere fino a quota 1700-1800 metri, con un successivo rialzo del limite intorno ai 2000-2200 metri nelle ore centrali. Sono attesi accumuli nevosi di 10-20 cm a 2000 metri nei settori orientali della regione, e fino a 20-30 cm oltre i 2500 metri.

Dopo una temporanea attenuazione nella parte centrale della giornata, si prevede un nuovo aumento della nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di rovesci sparsi entro la serata.

Le temperature minime saranno in lieve calo, un segnale evidente dell’ingresso di aria più fredda in quota.

Giovedì 8 maggio: pausa parziale, ma non durerà

La giornata successiva, giovedì 8 maggio, offrirà una tregua solo parziale. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma già nel corso del pomeriggio torneranno ad affacciarsi annuvolamenti consistenti. Tra il pomeriggio e la serata aumenterà la probabilità di rovesci e temporali sparsi, con un limite delle nevicate più alto, attorno ai 2100-2300 metri.

Le temperature si manterranno stazionarie, con valori comunque sotto la media stagionale, in linea con il quadro instabile e fresco che caratterizza questa fase.

Tendenza: verso un miglioramento da venerdì

Secondo le proiezioni attuali, da venerdì 9 maggio si intravede un miglioramento graduale delle condizioni meteo, grazie alla possibile rimonta di un promontorio di alta pressione. Questo potrebbe riportare una certa stabilità sull’arco alpino e anche un leggero rialzo termico, almeno temporaneo.

Tuttavia, vista la dinamicità della situazione atmosferica, resta fondamentale monitorare gli aggiornamenti meteo quotidiani, specialmente per chi vive o si sposta nelle zone montane.

Conclusioni

Il mese di maggio, da sempre capace di alternare sole e pioggia, sta mostrando il suo volto più instabile e fresco su buona parte del Nord-Ovest. La Valle d’Aosta, in particolare, vivrà due giornate segnate da precipitazioni, un ritorno della neve in quota e un clima tipicamente tardo invernale.

Per gli amanti della montagna o per chi si sposta in alta quota, sarà fondamentale prestare attenzione a quota neve, visibilità e condizioni del terreno, per garantire sicurezza e una corretta pianificazione delle attività all’aperto.

